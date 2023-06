Andueza (PSE) admite "tensión" en el Comité Federal pero rechaza que Sánchez esté cuestionado: "hay sensación de unidad"

Aplaude el acuerdo de Sumar y Podemos y apuesta por una "dinámica de unidad" para "frenar" a la derecha

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido hoy que en Comité Federal del PSOE del pasado sábado hubo "tensión", pero ha rechazado que Pedro Sánchez esté cuestionado en el PSOE. En su opinión, hay una "sensación de unidad muy palpable" dejando claro que todos son conscientes de los que se juegan el 23J.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, en la que se ha referido a la reunión de la dirección socialista del pasado fin de semana. Ha reconocido que hubo "tensión", pero ha dicho que "los mensajes fueron muy claros y el tono del debate fue muy correcto, muy positivo y muy proactivo".

Así, ha destacado que la "tónica dominante" fueron los mensajes de "unidad, de fortaleza del partido y de salir a este 23 de julio como una piña, con todo el ánimo del mundo de seguir construyendo un país mejor".

Tras afirmar que no le sorprendió ni la ausencia del presidente de Aragón, Javier Lambán, ni la del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho que este último, a través de la redes sociales "aclaró su postura y agradeció a la dirección del PSOE su disposición a acordar las listas con las que finalmente concurrirá el Partido Socialista en Castilla-La Mancha", es decir que "ese frente estaba totalmente acordado y no existía ningún tipo de tensión cuando se finalizó el Comité Federal".

Andueza ha asegurado que "para nada" está cuestionado Pedro Sánchez dentro del PSOE, sino que, en estos momentos, hay una "sensación de unidad que es muy palpable". "Todos somos conscientes de lo que nos jugamos como país el próximo 23 de julio y de la necesidad, por supuesto, de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno y de tener un gobierno del PSOE progresista", ha manifestado.

El dirigente del PSE ha defendido el adelanto de las elecciones generales asegurando que es una decisión de Pedro Sánchez "muy inteligente y muy acertada, que pone de manifiesto su voluntad de aclarar lo antes posible el horizonte de este país". "Toca decidir y será la ciudadanía la que decida quién tiene que seguir gobernando este país", ha añadido.

En ese sentido, ha señalado que la ciudadanía "tiene que elegir entre el Partido Socialista y un gobierno de progreso, el gobierno más progresista de la historia de este país o un Partido Popular echado a las manos de la ultraderecha".

EL 23J ES UN "TODO O UN NADA"

La decisión de Sánchez, ha reconocido, es "un todo o un nada porque las alternativas que tenemos también lo son, es un todo en cuanto a progreso, es un todo en cuanto a seguir avanzando, es un todo en cuanto a seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía o es un nada en cuanto a que existe el riesgo de que el Partido Popular gobierne de la mano de Vox o gobierne en minoría, pero desde luego con todas las claves que le imponga Vox y derogue, que es lo único que ha anunciado Alberto Núñez Feijóo, todos los avances sociales que hemos conquistado, no solo durante esta legislatura sino también en legislaturas anteriores".

"Es avanzar, construir y progresar o regresar, retroceder y destruir", ha insistido, para asegurar que "tener un gobierno del Partido Popular de la mano de Vox sería un absoluto desastre para este país".

Tras señalar que el PP "ha puesto ningún argumento de peso encima de la mesa y no ha enseñado cuál es ni su proyecto político ni su proyecto económico", Andueza ha criticado que el "único recurso" que los populares han tenido en las elecciones del 28 de mayo ha sido "resucitar a ETA, que hace más de diez años desapareció de nuestras vidas".

"A través de un discurso absolutamente intolerable, impresentable, irreal y demagógico, el PP ha removido algún voto que otro, pero en política es muchísimo más honesto ser consciente de cuál es la realidad que vivimos y ceñirnos precisamente a los retos y a la solución a los problemas que tiene la ciudadanía y no a remover un pasado en el que los socialistas hemos hecho mucho y hemos construido para que todos, incluidos también los miembros del partido popular en Euskadi y en España vivan en paz y en libertad". Por ello, ha afirmado que "hay algunos discursos que no solo son rechazables, sino incluso denunciables".

Andueza también se ha referido a la decisión de que Sumar y Podemos concurran conjuntamente a las generales del 23J afirmando que se trata de "una buena noticia". En su opinión es importante una "dinámica de unidad" entre todos los agentes que puedan "contribuir" a frenar a la derecha y hacer que la izquierda "siga avanzando".

En este sentido, considera que la integración de Unidas Podemos en Sumar era "algo que la sociedad esperaba" y ha considerado que "uno de los mayores males que ha tenido siempre la izquierda son sus eternas fracturas y divisiones, una cuestión que está muy centrada en egos y en personalismo, y eso tampoco suele ser muy bueno".

En esa línea, ha abogado por "hablar de proyecto y no tanto de las personas que lo van a hacer posible", y ha dicho que "las polémicas que tienen entre ellos" se las deja a ellos, al tiempo que ha insistido en que es "una buena noticia que Sumar y Podemos concurran conjuntamente a estas elecciones" porque "va a ser importante que todos aquellos agentes que podamos contribuir fehacientemente a que frenemos a la derecha y hagamos que la izquierda siga avanzando vayamos en una dinámica de unidad".

En cualquier caso, ha remarcado que "el que más capaz es de hacer posible que tengamos un gobierno de progreso y que la derecha se quede en la oposición desde luego es el Partido Socialista, que es quien más diputados tiene".

Preguntado por la decisión de Yolanda Díaz de dejar fuera de las listas a Irene Montero, ha dicho que ahí no va a entrar. No obstante, ha afirmado que "hay veces en las que un político se tiene que replantear determinadas cosas". "Yo no voy a criticar ni a alabar el papel de una o de otra, pero sí creo que es importante ser honesto en política y, desde luego, cuando uno se equivoca rectificar", ha agregado.

DEFIENDE PACTOS CON EH BILDU Y ERC FRENTE A LOS GOBIERNOS PP-VOX

Por otro lado, respecto a las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por los acuerdos con ERC y EH Bildu, Andueza ha precisado que el PP "sí gobierna con Vox en Castilla y León y ya hay acuerdos perfilados en casi 135 municipios de este país entre el Partido Popular y Vox", pero el Partido Socialista "no está gobernando ni con EH Bildu ni con ERC", sino que está "pactando políticas con ellos para que este país siga progresando".

En ese sentido, ha subrayado que "no es lo mismo tener gobiernos del PP con Vox para derogar y para destruir todos los avances" que han conquistado, que "pactar políticas que favorecen el progreso de este país y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, que es lo que está haciendo este gobierno". "No es lo mismo tener gobiernos de la derecha con la ultraderecha, que el Partido Socialista consiga apoyos de otros partidos políticos para construir un país mejor", ha insistido.

Por otro lado, ha considerado que cuando al presidente del PP, le preguntan quién va a ser su experto en materia económica y responde que "alguien que sepa de economía, deja muy a las claras cual es la falta de responsabilidad, la falta de rumbo y la falta de proyecto del Partido Popular de Núñez Feijóo".

Andueza ha dicho no tener miedo a los resultados porque "son fruto de la decisión democrática de la ciudadanía", pero ha reconocido que "a lo que se le puede tener miedo es a lo que puede venir después, que en algunos puede causar cierto temor, no miedo, porque desde luego es mucho lo que nos jugamos como sociedad y como país". En cualquier caso, ha asegurado que, "venga lo que venga" lo afrontarán "con absoluta responsabilidad y con ánimo constructivo, con el ánimo de hacer un país mejor".