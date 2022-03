Andueza (PSE) cree que la reforma educativa que defiende EH Bildu es "para unos pocos" y le pide "realismo"

No ve oportuno activar el debate sobre el nuevo estatus, ya que "las incertidumbres siguen siendo muy grandes"

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado a EH Bildu "realismo" en la elaboración de la futura Ley vasca de Educación, y ha advertido a la coalición soberanista que no se hará "su reforma educativa para unos pocos".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente socialista afirma, además, que nunca ha tenido la intención de "generar tensiones" con el PNV, aunque "puede que algunos solo aspiren a que todo el mundo piense como ellos".

Tras indicar que la aspiración del PSE es liderar Euskadi, reconoce ser consciente de que es algo "que no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo" e insiste en que "no hará lehendakari a un candidato de Bildu mientras no den los pasos que deben".

Respecto a la reforma educativa, recuerda que la anterior ley educativa la impulsó Fernando Buesa y lleva vigente 30 años, así que apuesta por "buscar la excelencia, porque nos va el futuro en ello".

En esta línea, dice no tener "ninguna duda" de que la intención de Bildu es llevar a Euskadi a "un modelo de inmersión lingüística". "Cuando dicen que no entienden nuestro marco trilingüe, realmente lo que quieren decir es que no les gusta", añade.

A su juicio, el problema del euskera no está en los colegios y en su aprendizaje, sino que "está fuera, en su falta de uso" y defiende que la apuesta por implantar tres lenguas vehiculares "no va en detrimento de lo que hay ahora, sino que es un marco plurilingüe en el que caben los diferentes modelos". "Ya estableceremos cómo adaptarlos, pero tenemos claro que el castellano y el inglés también deben ser lenguas vehiculares", argumenta.

Andueza afirma así que "la idea es que el euskera siga teniendo el protagonismo". "Pero no queremos que sea utilizada como elemento arrojadizo o diferenciador. Mientras se enfoque como la lengua de unos pocos, tendremos un problema", advierte.

En su opinión, lo ideal sería obtener un gran acuerdo y que fuera "la norma de todos", y subraya que "la negociación está abierta". "Todos tendremos que dejar pelos en la gatera, pero el modelo trilingüe que hemos pactado con el PNV es fundamental y negar el peso de lenguas como el inglés en un mundo global es estar fuera de la realidad. Yo le pediría realismo a Bildu, porque no vamos a hacer 'su' reforma educativa para unos pocos. La mayoría la tenemos otros", reivindica.

NUEVO ESTATUS

Respecto al debate sobre el nuevo estatus, recuerda que el registro del Parlamento está abierto 24 horas al día, por lo que "el que quiera activar la ponencia de Autogobierno, tiene claro lo que debe hacer".

"Yo insisto en que no me parece el momento oportuno porque las incertidumbres siguen siendo muy grandes. No hemos dejado atrás aún la pandemia y no sabemos las consecuencias socioeconómicas que va a tener la crisis de Ucrania", alerta.

Según indica, los socialistas no se van a negar a debatir, pero "tendrán que explicar si lo que quieren es reformar el Estatuto o enfrascarse en otro debate identitario, cuando no sabemos ni lo que va a pasar con el país".