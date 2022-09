Andueza (PSE) respeta la opinión de Page, defiende "la unidad" del PSOE y dice que no abandonarán su "hoja de ruta"

Rechaza la supresión del impuesto de patrimonio de Juanma Moreno en Andalucía: "No es momento de ayudar a los que más tienen"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que respeta la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha defendido la solvencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha advertido a Pedro Sánchez de que no se puede seguir con las "mismas compañías", por Unidas Podemos. Andueza prefiere quedarse "con el clima de unidad" que vivieron los líderes socialistas el fin de semana en Zaragoza, y ha asegurado que el PSOE tiene una "hoja de ruta" que no abandonará. "Lo importante no es gobernar, sino para qué", ha precisado.

El máximo representante del PSE-EE, en una comparecencia ante los medios de comunicación de Bilbao y a preguntas de los periodistas sobre las palabras de Page, ha afirmado que él respeta "muchísimo" la opinión de compañeros de partido.

"Estas declaraciones ponen de manifiesto que cualquier militante o responsable orgánico puede expresarse con total libertad, lo que pone de manifiesto que militamos en un partido vivo, en el que cualquiera puede expresar lo que quiere", ha manifestado.

En todo caso, ha destacado que él se queda con "el clima de unidad y trabajo" que se vivió el pasado sábado en Zaragoza, en el acto de la nueva campaña del 'Gobierno de la Gente', que reunió al presidente del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y líderes territoriales del partido.

"Supuso un antes y un después para reforzar nuestro proyecto y afrontar los próximos meses y, sobre todo, las próximas convocatorias electorales que tenemos por delante", ha indicado.

Sobre las 'compañías' por las que optará el PSOE, ha manifestado que estas están condicionadas, "muchas veces", por la aritmética que se ha dado en cada lugar. "Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lo importante no es gobernar sino para qué. El PSOE tiene muy clara cuál es su hoja de ruta que no tiene ningún tipo de intención de abandonar", ha remarcado.

IMPUESTOS

El líder de los socialistas vascos también ha criticado la bajada de impuestos y la eliminación del de Patrimonio por Juanma Moreno en Andalucía, que se convertirá en la segunda comunidad con tributos más bajos por detrás de Madrid.

"Lo que tengo muy claro es que lo primero que va a traer es desigualdad. Cuando el PP pone en práctica ese tipo de políticas fiscales, quiere decir que automáticamente los servicios públicos se van a resentir", ha resaltado.

Por ello, cree que "aquellas personas que más lo necesitan van a sufrir las consecuencias de esas decisiones". "Por tanto, cuando el PP habla de bajar impuestos están hablando siempre de rebajar impuestos a los que más tienen para que los que más lo necesitan sufran las consecuencias de esas bajadas de impuestos", ha añadido.

Eneko Andueza ha apuntado que, "sin entrar en más consideraciones, no es momento de la demagogia, no es momento de ayudar a los que más tienen, sino de fortalecer el escudo social para proteger a los que más lo necesitan".

INDULTO GRIÑÁN

Sobre las más de 4.000 firmas recogidas para reclamar el indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el 'caso ERE', Eneko Andueza ha considerado "muy respetable lo que opinen, las iniciativas que puedan producirse y la visión de algunos compañeros".

Tras señalar que él ha tenido oportunidad de firmar, pero no lo ha hecho, ha afirmado que entiende que es una cuestión que excede la responsabilidad política que ostenta y es una decisión que corresponde adoptar al Consejo de Ministros. "Sea cual sea la decisión que tomen, la adoptarán desde la máxima responsabilidad y analizando la cuestión con la debida seriedad", ha indicado.

En todo caso, ha querido aclarar que el hecho de que no haya apoyado la reclamación de indulto para Griñán no quiere decir que esté ni a favor ni en contra. "A mi no me corresponde pronunciarme", ha insistido.