Andy y Lucas desolados: "No sé de qué voy a vivir el año que viene. Somos unos apestados"

MADRID, 31 (CHANCE) Junto a Kiko Rivera, Andy y Lucas son los últimos en sumarse a lista de artistas damnificados por las medidas adoptadas para paliar la pandemia provocada por el coronavius. El dúo ha mostrado la preocupación que sienten en estos momentos de incertidumbre para su carrera y la han puesto de manifiesto públicamente en la pasada edición de los premios Radiolé, cuya sexta entrega tuvo lugar el pasado vierne en Sevilla."No sé de qué voy a vivir dentro de un año, nosotros de alguna manera nos estamos hundiendo y a los grandes a lo mejor nos le preocupa tanto como a nosotros que somos de pico y pala. Yo hablo por mí, porque esto no va a mejorar. No veo ninguna salida, es muy difícil todo y las grandes instituciones no ayudan, somos unos apestados, nosotros no podemos hacer nada" comentaba Andy con cierta tristeza y enfado. A lo que Lucas, que ha sabido sacar lo positivo de la situación, tiene una solución en su manga "dentro de lo que cabe nos tendremos que ir a américa a cantar" una solución que pasa por resaltar las pocas ayudas que el sector de la música está recibiendo: "En españa no se está ayudando a los artistas, en cualquier otro país sí".

MADRID, 31 (CHANCE) El vídeo del día Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones.



Atascos en la entrada a Madrid por la A-6 tras la colisión de dos camiones. Junto a Kiko Rivera, Andy y Lucas son los últimos en sumarse a lista de artistas damnificados por las medidas adoptadas para paliar la pandemia provocada por el coronavius. El dúo ha mostrado la preocupación que sienten en estos momentos de incertidumbre para su carrera y la han puesto de manifiesto públicamente en la pasada edición de los premios Radiolé, cuya sexta entrega tuvo lugar el pasado vierne en Sevilla."No sé de qué voy a vivir dentro de un año, nosotros de alguna manera nos estamos hundiendo y a los grandes a lo mejor nos le preocupa tanto como a nosotros que somos de pico y pala. Yo hablo por mí, porque esto no va a mejorar. No veo ninguna salida, es muy difícil todo y las grandes instituciones no ayudan, somos unos apestados, nosotros no podemos hacer nada" comentaba Andy con cierta tristeza y enfado. A lo que Lucas, que ha sabido sacar lo positivo de la situación, tiene una solución en su manga "dentro de lo que cabe nos tendremos que ir a américa a cantar" una solución que pasa por resaltar las pocas ayudas que el sector de la música está recibiendo: "En españa no se está ayudando a los artistas, en cualquier otro país sí". A pesar de esta desolación e incertidumbre por el delicado momento que están viviendo, ANdy y Lucas disfrutaron gracais a Radiolé de una noche de música en la que se trabajo fue alabado y reconocido junto al de La Flaka; Manu Tenorio; María Peláe; María Jiménez y Paloma San Basilio entre otros.