¿Está Andy McDougall preparado para encontrar de nuevo el amor¿

MADRID, 31 (CHANCE)

Hace aproximadamente cinco meses, Pelayo Díaz y Andy McDougall anunciaban su separación a través de las redes sociales y lo cierto es que dejaban a todos sus seguidores muy sorprendidos porque nadie esperaba que los dos tortolitos, que siempre se habían mostrado de lo más enamorados, rompieran para siempre.

Este jueves hemos podido hablar con Andy McDougall en la inauguración de la tienda IKKS en Serrano y nos ha confesado que: "Estoy encantado de estar aquí, hay que apoyarnos entre unos y otros". Siempre apoyando este tipo de eventos debido a sus gustos por la moda no podía faltar en algo así.

Le preguntamos a Andy sobre su situación personal y nos ha asegurado que se encuentra: "Muy bien, muy contento, disfrutando de la vida, feliz, disfrutando de mi perro compartido" y sobre la relación que tiene con su expareja, Pelayo Díaz: "Nos llevamos súper bien, ayer le vi y sacamos juntos al perro, cada uno ya tienes su vida armada, no sentimentalmente".

Le preguntamos a Andy por cómo le sentaría enterarse de que Pelayo ha rehecho su vida y... ¡nos suelta la bomba! Sin esperarlo, confirma de alguna forma que le ha llegado información de que el diseñador podría haber conocido a alguien: "La verdad que bien, estoy preparado ya, algo me enteré... no sé nada, pero imagino que... han pasado cinco meses ya" y añade: "Después de cuatro años de tal inmenso amor, vamos a necesitar estar solos y disfrutar de la soltería".

Eso sí, Andy nos asegura que "Creo que no" a una posible reconciliación entre ambos y desvela que, aunque parece difícil, lo mejor es terminar bien con un exnovio: "La gente no lo entiende, pero yo trato de terminar con la gente bien, él no es la gente, él es alguien súper importante en mi vida".