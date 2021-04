La anécdota que le devolvió la felicidad a Rocío Jurado en su último traslado a España

MADRID, 15 (CHANCE)

En la emisión del séptimo episodio del documental Rocío Carrasco hemos sabido una anécdota que le ocurrió a 'La más grande' en su vuelta a España que nunca antes se había contado de forma pública y lo cierto es que nos ha parecido súper graciosa. De hecho, Rociíto no ha podido evitar sonreír al recordarla.

Paco, el pocero, fue la persona encargada de dejarles un avión con servicio médicos a Rocío Jurado para que pudiera volver a España y despedirse de la vida en su tierra. En ese avión solo se subió Ortega Cano, Rocío Carrasco y la cantante. Fidel y los demás familiares de Rocío Jurado tuvieron que venirse en un vuelo normal.

Como en el avión privado no podían subir mucho equipaje, Rocío Carrasco cargó con una maleta de mano y la más voluminosa se la dio a Fidel para que la llevara él en su vuelo... pero ¿qué ocurrió? El marido de Rociíto fue parado no sé cuántas veces en el aeropuerto porque el personal no se creía que esa maleta fuese suya, ya que al pasarla por el escáner vieron faldas, vestidos, botas de todos los colores, tacones*

Fidel llamó al móvil que había en el avión y le dijo a Rocío Carrasco 'La próxima vez te quedas tú con esta maleta' entre risas y cuando sonó el teléfono Rocío jurado le preguntó '¿es el niño?' Y cuando le contó a su madre lo que le había pasado en el aeropuerto no pudo parar de reírse, algo que animó mucho a la cantante.