Aneth, dolida y decepcionada, sentencia a Isa Pantoja: "Cierro página"

MADRID, 23 (CHANCE)

La expulsión de Aneth de la boda de Isa Pantoja y Asraf continúa dando mucho que hablar. Después de que la hija de Isabel Pantoja confirmase que su amistad con la peruana ha terminado -aunque no ha querido dar detalles de los motivos por los que decidió 'desinvitar' a su hasta ahora íntima amiga- se ha destapado el motivo de su ruptura.

Y no es otro que la información que Aneth habría filtrado sobre Isa en los últimos años a 'Socialité'. Algo que ella misma ha reconocido, asegurando que todo lo que ha contado al programa presentado por María Patiño ha sido a favor de la hermana de Kiko Rivera; algo que parece no importar a la hija de la tonadillera, que no ha perdonado a su amiga que fuese una 'topa' aunque fuese una 'topa buena'.

"Tranquila" y con la "conciencia limpia y tranquila" Aneth ha tirado la toalla y ha tomado una dolorosa decisión. Pasar página y dar por acabada su amistad con Isa: "Me he defendido pero yo no puedo ya con la imaginación de la gente. Yo no tengo miedo de lo que puedan sacar de mí. Estoy dolida y decepcionada en muchas cosas, pero ya para mí este tema está cerrado y acabado" sentencia.

"Siempre he sido buena amiga y no he vendido ni a Isa ni a Isabel Pantoja, pero el tema conmigo no va más. Dios sabe por qué hace las cosas siempre, yo ya cierro página. Me ha dolido mucho y me ha decepcionado, pero ahí voy a dejarlo. No voy a volver a hablar más de ella" ha zanjado, revelando la decisión radical que ha tomado respecto a Chabelita: "No voy a volver a hablar de ella. Y si un día lo hago será desde la distancia, ya no como antes. Ha quedado claro, ella también lo ha dicho, no tenmos ningún contacto".

Sin embargo, la opinión de Aneth sobre Isabel Pantoja es muy distinta y, como asegura, "siempre la voy a querer, la voy a adorar, le mando un besote y si tiene algún problema de salud que se mejore y que le vaya bien". "Espero que viva muchísimos años más, que sea muy feliz y que siga haciendo conciertos maravillosos" afirma.

Dejando claro que nada hay de cierto en que investigó a Asraf para que rompiese con Isa -"me parece un niño maravilloso" afirma- la peruana da por cerrado este capítulo con un mensaje muy claro hacia la hija de la artista: "Yo he pasado página, de verdad. Tengo cosas muy importantes en la vida por lo que ser feliz, y sobre todo en paz y tranquila. Yo me he portado bien, así que no tengo nada de lo que arrepentirme. Todos cometemos fallos y a veces me paso de confiada, pero siempre voy por la vida de frente. Que Isa sea feliz y que tenga muchos hijos. Jamás le voy a desear nada malo". "Mi perdón que no lo espere porque yo no he hecho nada malo" concluye.