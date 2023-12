Ángel Cristo Jr. reafirma su apoyo incondicional a Ana Herminia tras ser acusada de dinamitar su relación con su madre

MADRID, 29 (CHANCE)

"No han sido las mejores Navidades pero tampoco las peores". Con estas palabras Sofía Cristo ha sentenciado su relación con su hermano Ángel, completamente rota desde que el joven se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para atacar brutalmente a su madre, dejando a Bárbara Rey a los pies de los caballos al tacharla de "mala madre", asegurar que le hizo vivir una "verdadera pesadilla" en su infancia y revelar que habría sido él quien fotografió en actitud íntima a la vedette con el Rey Juan Carlos para extosionar al monarca y conseguir presuntamente una cantidad cercana a los 600 millones de pesetas.

Sofía también ha dejado claro que en estos momentos, aunque no están siendo días fáciles, no piensan dar un paso atrás -se habrían puesto en contacto con sus abogados para tomar medidas legales contra Ángel por difamación y por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad- y no se plantean un posible acercamiento con él a pesar de las fechas que son: "¿Qué esperábais, que nos juntásemos y que hiciésemos un vídeo con una mesa mejor y un hermano estupendo?".

Mientras Bárbara y Sofía van a despedir el año en Marbella con unas amigas de la vedette, Ángel continúa con su día a día con total normalidad, inseparable de su novia Ana Herminia, que este viernes se sienta en el programa de Mediaset para cargar contra su 'suegra' y revelar los episodios de los que ha sido testigo desde que comenzó su relación con el hijo de Ángel Cristo.

Haciendo oídos sordos a las especulaciones acerca de que ha sido su pareja quien ha dinamitado su relación con su madre por dinero, y que es la culpable de la ruptura familiar, Ángel se ha dejado ver tan feliz como siempre con Ana Herminia, con la que le hemos visto de compras, cargando varias bolsas y cajas en el maletero de su coche acompañados por una amiga.