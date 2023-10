Ángel León, 'el Chef del Mar': "Hay alimentos de todo tipo en los océanos, solo hay que descubrirlos"

DÉNIA, 1 (EUROPA PRESS)

Ángel León, más conocido como 'el Chef del Mar', asegura que hay alimentos de todo tipo en los océanos: "Hay cereales, frutas y verduras en los océanos, todo lo que encontramos en la tierra; solo hay que descubrirlos".

Estas declaraciones tuvieron lugar durante la sexta edición del D*na festival gastronómico, que se está celebrando este fin de semana en Dénia. En este contexto, el aclamado cocinero dio una ponencia sobre lo que significa para él el mar, la mar, y fue en ese momento cuando llevó a cabo la mencionada reflexión.

Además, también durante esta conferencia, León confesó que su equipo y él habían encontrado un producto muy similar al arroz en el océano, con incluso mayores valores nutricionales, el cual podría sembrarse sin ningún tipo de dificultad en huertos marinos.

"VAMOS 25 AÑOS POR DELANTE"

"He intentado apostar por este alimento que no necesita pesticidas para crecer, pero no he recibido apoyo de ninguna institución ni empresa", contaba el chef jerezano. "Existen lobbies muy fuertes a quienes no les interesa que este proyecto prospere", explicó.

Así, concluyó, tras relatar la historia de su restaurante tres estrellas Michelín Aponiente, que tanto él como su equipo van "25 años por delante" de lo que la sociedad demanda. "Confío que en el futuro nos escuchen", sentenció.

Pero esta no fue la única ponencia que tuvo lugar en el festival D*na. Y es que la ciudad del levante español está acogiendo estos días una de las mayores citas gastronómicas del panorama actual.

UN FESTIVAL POPULAR

Concebido como un homenaje al mar, esta sexta edición del festival gastronómico D*na, comisariado por el tres estrellas Michelín Quique Dacosta, acerca al público la cocina de élite como pocos eventos lo consiguen, llegando a ser una cita única para descubrir nuevos horizontes culinarios así como un evento popular apto para todos los públicos.

Un paseo marítimo repleto de gente y una plaza que alberga conferencias de algunos de los mejores chefs de la Península Ibérica suponen la esencia de este festival.

Y es que lleva su lema 'El mar se vive, se comparte, se come, se bebe' al sentido más literal, ya que logra que todo tipo de personas, también de todas las edades, se asomen, conozcan y entiendan la cocina de autor, que de otra manera quedaría alejada para la mayoría de la población.

Que este festival cuente con la mesa más larga del mundo, 700 metros, así como con dos escenarios para 'showcookings', ponencias y talleres de cocina hasta para los más pequeños le ayuda a conseguir su objetivo de acercar los fogones estrella Michelín al público general.

Teniendo como eje central el mar y un homenaje a lo que este proporciona, así como a la gente que se dedica a él, el festival pone a disposición decenas de puestos donde degustar comida típicamente mediterránea de la Comunidad Valenciana y otros tantos en los que se pueden comprar productos artesanos y locales.

De esta manera, este fin de semana en la ciudad levantina se dan la mano la vanguardia y la tradición, lo autóctono y lo extraterrestre, lo conocido y lo que está por conocer, poniendo siempre en el centro a la mar, sin la que este festival no sería posible.

DOS GRANDES ESCENARIOS Y TALLERES

El festival fue concebido como un auditorio al aire libre, donde aprender a la vez que descubrir nuevos sabores y sensaciones de la mano de experimentados cocineros. De este modo, como se ha comentado anteriormente, el evento cuenta con dos escenarios donde escuchar a distinguidos chefs, así como diversos talleres para todos los públicos. El escenario principal --el 'Escenario del Mar'-- acoge hasta este domingo las ponencias y 'showcookings' de grandes cocineros representando las tierras de la Península Ibérica bañadas por el mar.

Lo mejor de la cocina marinera de todas estas regiones se muestra al público de la mano de reputados chefs como Ángel León, José Avillez, Nacho Manzano, Sergio Bastard, Josean Alija, Carolina Álvarez, Sergio Torres, Lucía Freitas y Pablo González, que acompañan al tres estrellas Michelin Quique Dacosta, comisario gastronómico del D*na.

Por su parte, el escenario L'Exquisit Mediterrani habla de cocina, de mar y de vinos, a través de las elaboraciones en directo y maridajes de destacados cocineros y enólogos de la Comunidad Valenciana.

PRODUCTOS Y COCINA MARINERA LOCAL COMO PROTAGONISTAS

La sexta edición de D*na Festival Gastronómico Dénia cede el protagonismo también a los productores y restauradores locales, embajadores de excepción de la gastronomía mediterránea. A través de sus puestos de venta y degustación dispuestos en una plaza central, todos ellos ofrecen a los visitantes los productos gastronómicos más representativos de la Comunidad Valenciana junto a las creaciones de destacados chefs locales.

La sexta edición de este festival, que nació como un homenaje al mar y su gente, así como a su forma de comer y entender la gastronomía y todo lo que la rodea, le consolida como una de las grandes citas gastronómicas de España y posiciona a la ciudad de Dénia -que en 2015 fue nombrada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO- como capital gastronómica del Mediterráneo.

El evento está organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana y cuenta con la colaboración mediante convenio de Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Dénia y con el chef tres estrellas Michelín, Quique Dacosta como comisario gastronómico.