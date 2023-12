Ángel Víctor Torres, sobre el pacto en Pamplona: "Bildu está donde todos queríamos que estuviera, en la política"

Marimar Blanco le reprocha que la nueva normalidad democrática es blanquear a Bildu y humillar a las víctimas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este martes el acuerdo del PSOE de Navarra con Bildu para la Alcaldía de Pamplona, defendiendo que esta formación está "donde queríamos todos que estuviera, que es en la política".

Ante una pregunta de la senadora del PP Marimar Blanco durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Ángel Víctor Torres ha reconocido que "es obvio" que le produzca a los 'populares' una "profunda indignación" que Bildu "pacte políticamente con el PSOE de Navarra".

"Pero Bildu está donde todos queríamos que estuviera, que es en la política, y yo le pregunto, o yo me pregunto y si usted quiere me responde, ¿por qué no le produce al Partido Popular idéntica indignación o indignación cuando llegaban, por ejemplo, a acuerdos en el Ayuntamiento de Vitoria con el señor Maroto de Alcalde, ¿por qué cuando el señor Semper afirma que no se puede caminar en convivencia en Euskadi sin Bildu no se indignan?", ha sostenido el ministro Torres.

Por su parte, la senadora del PP Marimar Blanco ha señalado que su respuesta "viene a confirmar" que "para este Gobierno la indecencia es su nueva bandera": "Porque ustedes han aceptado lo que hace años negaron, vivir de rodillas ante los herederos de ETA".

HUMILLAR A LAS VICTIMAS

"Y mire, el único progreso, se lo voy a recordar, el único progreso que ofrecían quienes sí defendían la democracia y ejercían con valentía la política era el progreso del tiro en la nuca y esto mismo lo siguen defendiendo hoy sus socios. ¿Es esta la nueva normalidad democrática que ustedes defienden ahora, blanquear a Bildu y humillar a las víctimas?", ha agregado Marimar Blanco.

En este contexto, Ángel Víctor Torres ha defendido el acuerdo alcanzado en Pamplona, negando que este pacto tenga que ver con la investidura de Pedro Sánchez, y poniendo en valor, según ha dicho, el contenido del mismo.

"Lo que queda en evidencia es que lo que le ha molestado, lo que le perjudica tremendamente a usted y al PP no es que haya un cambio de gobierno en Pamplona, porque ahí no entrará el Partido Socialista, lo que les molesta es que a través de su filial de Pamplona, de Navarra, ustedes pierdan el poder", ha proclamado Torres.