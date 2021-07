Ángela Dobrowolski acepta una condena por intentar asaltar la casa de Josep María Mainat

MADRID, 2 (CHANCE)

El pasado mes de enero Ángela Dobrowolski ingresaba en prisión tras intentar asaltar la vivienda de su exmarido, Josep María Mainat, quebrantando además la orden de alejamiento que pesaba contra el productor, con quien todavía tiene pendiente un juicio por intento de asesinato. Este jueves y tras más de seis meses en prisión, la alemana salía en libertad provisional y ahora hemos conocido qué pena tendrá que cumplir.

Y es que según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Ángela Dobrowolski ha aceptado una condena de 17 meses de prisión por un delito de violación de domicilio al intentar entrar en la casa de Mainat, además de por no respetar la orden de alejamiento que el juez le había impuesto. Esta pena, sin embargo, queda suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y a que no vuelva a romper la orden de alejamiento del productor catalán.

La alemana, por otra parte, sigue investigada y en libertad provisional por presuntamente intentar matar a Mainat inyectándole insulina a sabiendas de que es diabético.

En paralelo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 5 de Barcelona ha archivado las causas por denuncias cruzadas entre ambos: Dobrowolski había iniciado contra su exmarido procedimientos penales por coacciones, descubrimiento y revelaciones de secretos de secretos; y él la había denunciado por agresión, y la causa también está archivada.