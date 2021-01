Ángela Dobrowolski continúa detenida y mañana pasará a disposición judicial

MADRID, 5 (CHANCE)

Ángela Dobrowolski lo ha vuelto a hacer. Y después de intentar asaltar, hace unas semanas, la casa de Josep María Mainat en la localidad catalana de Canet de Mar, ahora ha intentado entrar en el domicilio del productor en Barcelona, donde ella permaneció desde su separación hasta que fue deshauciada por la policía el pasado mes de noviembre.

La alemana fue arrestada por los Mossos D'esquadra cuando intentaba entrar por la azotea de la casa de su exmarido, del que tiene una orden de alejamiento vigente. Esta supone su cuarta detención en los últimos meses y, según hemos podido conocer, Dobrowolski sigue a estas horas detenida en comisaría y en el calabozo pasará la noche de Reyes. Mañana pasará a disposición judicial.

Hemos podido hablar con sus nuevos abogados, Marian Avedillo y Juan Carlos Galbán, cuando entraban a las dependencias policiales para ver a Ángela, de la que nos han dicho que se encuentra "tocada" y han explicado por qué intentó asaltar la vivienda de su exmarido: Ella iba a ver a sus hijos, que no tenía porque ir allí, pero le ha podido más el sentimiento de madre que la ley por decirlo de alguna manera".

Además, han desvelado que la orden de alejamiento de sus hijos ya no está vigente y que Josep María Mainat, de quien si debe permanecer alejada más de 500 metros, "no estaba" en la vivienda cuando su exmujer intentó entrar por la azotea y "ella sabía que no estaba él" y que lo único que pretendía era abrazar a sus dos hijos.