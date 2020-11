Ángela Dobrowolski defiende, una vez más, su inocencia, y culpa a Josep María Mainat de los robos en su casa

MADRID, 13 (CHANCE)

Ángela Dobrowolski ha acudido con su nuevo abogado, Mario Gasch, a la Ciudad de la Justicia en Barcelona para, una vez más, defender su inocencia y luchar porque el juez quite la orden de alejamiento y pueda volver a ver a sus dos hijos. A su salida, la alemana no ha dudao en acusar a Josep María Mainat de haber contratado a personas para robar en su propio domicilio cosas que después el productor ha denunciado a la policía.

- CHANCE: Buenos días, ¿Cuál va a ser la estrategia que van a seguir durante el proceso judicial?

- MARIO GASCH: La estrategia que vamos a seguir una va a ser dentro de la legalidad para poner de manifiesto todas las irregularidades o falta de precisión que hay en el procedimiento penal en la instrucción y en el atestado, básicamente. Está lleno de irregularidades que a nuestro parecer ponen de manifiesto, a nuestro parecer, una anotación acusatoria, cómo, por ejemplo, decir que hay un móvil económico cuando no hay ningún documento que acredite ese móvil económico. Decir que se ha pinchado insulina cuando no hay ningún elemento que era insulina. Dicen que ha estado ingresado en Quirón cuando a las diez y media de la mañana del mismo día 23 le dieron el alta. A las diez y media le dan el alta por enfermedad común. Él regresó por la tarde. Eso está en el folio dieciocho, y en el folio cuarenta y uno está que él regresó a Quirón por nuevas hipoglucemias. En esas nuevas hipoglucemias le hicieron una analítica de sangre y están normales. No hay ningún elemento que ponga de manifiesto que hubo la mínima inyección de insulina sin embargo la policía si lo pone de manifiesto. Lo que sí hay es el reconocimiento de que él dice que le pinchó algo para adelgazar y ella reconoce que le pincho, nada más. Que este medicamento tenga algún tipo de contraindicación con la medicación que él toma puede ser. Qué él estaba despierto cuando ella se lo inyectó eso es cierto. Poner de manifiesto todas esas irregularidades va a ser nuestra función aquí.

- CH: En su momento él, cuando estuvo ingresado, creo que fue la enfermera que trabajaba en casa decía que culpaba a Angela y le decía que le quería matar.

- MARIO: Yo desperté a mi padre de una hipoglucemia grave. Él estaba inconsciente. Cuando uno despierta de una hipoglucemia, cómo estaba durmiendo cuando le entró, no sabe dónde está y que es lo que ha pasado. Él entra y tú lo sacas de la fase de hipoglucemia. Realmente mi padre no sabía ni dónde estaba. De ahí a levantarse y a acusar es algo sorprendente, si no, curioso o digno de mirar e investigar al respecto. ¿Cómo puede ser que una persona despierte de una hipoglucemia y ponga de manifiesto que le han querido matar? Nada más despertarse e incluso las enfermeras del SEM y la doctora pensaron que lo hacía porque estaba aturdido porque eso no es una reacción normal de alguien que sale de una situación así de acusar a la persona que ha llamado a la ambulancia y que ha asistido a los médicos para que se recupere.

- CH: Angela, ¿tú cómo te encuentras? Porque la situación ahora no es nada fácil para ti. Hace cuatro días tuviste que salir de tu casa por un desahucio.

- ANGELA: Este año 2020 para mí ha sido el año de pérdida. De pérdida, de soledad, de dolor. De día soy combativa, pero la mayoría de las noches entro en crisis y el dolor es por mis hijos. Ante la situación yo creo que lo llevo sorprendentemente bien.

- CH: Ahora estás un poquito más tranquila en tu nueva casa, ¿no?

- ANGELA: Un poquito, pero cómo ya os habéis enterado por donde me muevo pues a ver cómo de tranquila estoy.

- CH: Una pregunta, sabes que hace cuatro días salió Josep María Mainat a denunciar porque en la casa hubo robos. Dice que la caja fue reventada, que le robaron joyas, etc. ¿Tú qué opinas de esos robos?

- ANGELA: Mira, en la casa hubo robos y hubo personas que entraron ilegítimamente. Yo fui a la policía para denunciar esas entradas y esos robos porque iban desapareciendo sobre todo cosas personales de mis hijos. Luego yo alegué que no solamente las cosas de Josep María desaparecieron sino también mis cosas de trabajo, mi portátil, mi iPhone... Todo eso desapareció y yo acusé a mi marido de estar detrás de ello. No ejecutándolo él mismo sino personas contratadas por él. Esto lo negó rotundamente, sin embargo, llegó el momento que para conseguir un acuerdo conmigo admitió que personas de su empresa habían entrado en el patio dónde yo había dejado mi macuto y que por error habían cogido mi macuto. Todo esto está documentado en WhatsApp. Pues fíjate que yo decía mi macuto que hace en el patio abandonado y una persona que es el más conocido, que todo el mundo lo sabe, pues las personas que trabajan en su empresa cogen por error un portátil. Hubo muchas entradas, por eso yo tuve miedo de dejar la casa, de salir de la casa y normalmente pedía a amigos que por favor me cuidaran la casa cuando tenía que salir porque yo sola estando en la casa no podía defenderme o defendernos.

- CH: Entonces hay cosas tuyas de valor...

- ANGELA: Qué hasta ahora no han aparecido y está denunciado.

- CH: El tema de la orden de alejamiento con tus hijos supongo que lo estás llevando muy mal porque siendo una madre eso es durísimo.

- ANGELA: A ver, esto es un hecho de que me indignan todas las partes de ello. Tanto las personas responsables de tomar la decisión de la adjudicativa como el padre de mis hijos que pidió esta orden y al fin del día también me pregunto cómo una persona que estudió derecho y no tiene nada que ver con psicología, ni con asuntos sociales ni de familia se le da el poder de separar a madres e hijos. Luego la comprensión de en base de que, en base de que evidencia la palabra de una persona cautelarmente.