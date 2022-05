Ángela Dobrowolski, irreconocible en su última visita a los juzgados

MADRID, 26 (CHANCE)

La batalla judicial entre Ángela Dobrowolski y Josep María Mainat parece no tener fin. En esta ocasión la alemana ha vuelto a los juzgados para declarar en calidd de investigada por saltarse, presuntamente, la orden de alejamiento del productor, al que habría enviado varios correos electrónicos y audios que el ex miembro de La Trinca puso en conocimiento de sus abogados.

Una declaración que tenía que haberse celebrado el pasado 29 de abril - pero que se suspendió por enfermedad - y a la que este jueves Ángela ha llegado en patienete visiblemente nerviosa y totalmente irreconocible. Fiel a las pelucas y demostrando una vez más su faceta más camaleónica, la alemana ha lucido un aspecto que nos recordaba al de la Barbie, con una larga melena lisa rubio platino, un ajustado minivestido azulón y una americana blanca.

Después de varias horas en el interior de los juzgados y tras prestar declaración ante el juez, una Ángela visiblemente más tranquila y su abogado, Juan Carlos Galván, nos han atendido reiterando la inocencia de la alemana en la acusación de Mainat de haber incumplido la orden de alejamiento.

"Hemos explicado las cosas al juez y ha quedado todo un poquito más claro, ya que no fue Ángela quien envió los correos electrónicos, sino una persona de su entorno que ya ha confesado" nos ha contado su abogado, evitando confirmar la identidad de dicha persona.

Muy afectada, Ángela nos ha contado que, desde que Mainat decidió divorciarse, está "expuesta a fuerzas del Estado que de por sí respeto pero que me han decepcionado mucho en la manera de actuar, de proteger al más débil, como tratar a la mujer y el destrozo que se realizó sobre mi vida". "No he podido explicar o defender mi posición, mi vida ya fue sometida a un destrozo tremendo y eso no le debería pasar a nadie" añade

Destacando que aunque su clienta no envió los mensajes a su exmarido, pedir pena de cárcel por ello le parece "desproporcionado", Juan Carlos Galván puntualiza que en esta ocasión "Mainat ha actuado en el sentido de no pedir prisión", algo que en parte ha ayudado a que Ángela no sea condenada y reviva su peor pesadilla: "Es importante que ellos no lo soliciten porque la labor de la defensa se beneficia y gana fuerza si el presunto perjudicado no lo pide".

Acerca de la relación que mantiene actualmente con sus dos hijos, la alemana afirma que está muy "dañada": "Es una circunstancia muy grave. Desde hace dos años se ha cortado ese vínculo fundamental en la vida de un niño con la justificación siempre de una denuncia". "Una denuncia es un supuesto que se tiene que demostrar y ahí se iría con cautela" añade, desvelando que Mainat no le ha dejado ver a sus pequeños por no estar de acuerdo, tras su salida de prisión, en "firmar un determinado acuerdo de parentalidad. Es un escándalo".

"Yo tengo la conciencia limpia y no tengo nada que esconder" añade, explicando que aunque por el momento está en libertad, no sabe "qué me traerá el día de mañana porque desde que comenzó este divorcio me ha traído unas sorpresas que pensé que no serían posibles".

En libertad provisional y a la espera de juicio, será el próximo 6 de julio cuando Ángela vuelva a sentarse en el banquillo acusada de una presunta falsificación de cheques que denunció Josep María Mainat tras su separación.