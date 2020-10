Ángela Dobrowolsky habla por primera vez en boca de sus abogados

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de varias semanas de incertidumbre y confusión sobre lo que está sucediendo realmente en el interior de la casa de Josep María Mainat, los abogados de Ángela Dobrowolsky explican cómo va a ser la defensa de la ex mujer del productor asegurando que colaborarán en medida de lo posible con la Administración de Justicia. Sin querer revelar demasiados detalles sobre cuál será su estrategia, los abogados dejan claro que Ángela es inocente de todo lo que se le acusa y es que en nuestro país prevalece la presunción de inocencia ante cualquier otra acusación.

-¿En qué situación está Ángela, cómo estáis trabajando con la defensa? -Mario Gasch: Ángela con todo lo que está pasando está en shock, está digiriendo todo lo que está pasando, todo lo que se dice puede alterar el estado psíquico y emocional de cualquier persona, estamos trabajando la defensa en el sentido de poner de base la presunción de inocencia, no hay que perder de vista que la que llamó la ambulancia y le salvó la vida con ese acto, fue ella. Todos tenemos derecho a no ser considerados culpables hasta que tengamos un juicio justo con todas las garantías. Aquí se está considerando culpable sin tener ese juicio, que no sea mediático y con todas las garantías. -¿Ya le han entregado los Mossos de Escuadra la notificación? -En los próximos días y si todo va bien abandonará la casa. -Ella emitió un comunicado, que no pensaba acabar con la vida de Mainat, pero hay un atestado policial en el que los Mossos de Escuadra lo tiene claro. -Colaboraremos, tenemos confianza ciega y absoluta con la administración de justicia. El atestado tiene el valor de una simple denuncia y otra es toda la prueba que se va a practicar a partir de aquí. Hasta la fecha solo ha habido palabras de él, nada más. Hay que tener en base que hay mucho más que eso, la confianza es ciega y absoluta en la Administración de Justicia. Solo podemos decir que existe la presunción de inocencia. -En referencia a los cheques que ella intentó falsificar, hay otra denuncia. -Nos basamos en lo mismo, es solo la versión de una parte, ahora lo que sí pedimos es que hay dos niños pequeños, esto les va a afectar sí o sí, que se trate con todo el respeto posible tanto para la figura de Ángela, que lo está viviendo como lo está viviendo, como para los menores. Esta imagen para los menores no es buena, la niña de ocho años lo tiene que estar pasando muy mal y eso no es bueno para su futuro. -Usted hace referencia a los menores, nosotros no, como podemos describir el comportamiento de estos días de Ángela. No sabemos cuántas personas viven, hubo dos detenidos* -Estáis haciendo guardia aquí y solo vive ella y dos amigos suyos, antes vivían dos amigos más, son los que se fueron de la forma que se fueron, no hay nadie más en la casa. -¿No? -Que hayamos visto no. -Hay otra puerta por la que entra y sale gente. -No conozco la casa, hemos estado en el salón, no puedo decir nada más que eso. -Por qué ella cuando hace alguna aparición pública lo hace de alguna manera tan sorpresiva. -No sé cómo cada uno de ustedes dirigiría que le acusen de asesina públicamente sin haber hecho nada. -Usted cree que la mejor gestión es salir con pelucas de colores, que en esta casa entren y salgan distintas personas y tenga una actitud tan extraña. Ya tiene un representante que le lleve a televisión. -No puedo entrar en todos los detalles del comportamiento de una persona. No puedo y no es mi función. Estamos trabajando, colaboraremos con la Administración de Justicia lo máximo posible y que se respete la presunción de inocencia. Desde nuestro punto de vista ella es inocente de todo lo que se le acusa y así terminaremos de probarlo en el procedimiento procedente. -Por orden judicial tiene 10 días para salir del domicilio, tiene previsto el día. -Está buscando un día. Ella como bien comunicó no tiene más viviendas para marcharse. Cuando salga de aquí pedirá ayuda para ir a algún lado. -¿Se esperará al último día? -Tan pronto pueda encontrar run sitio. Sin ninguna duda. -Sobre la comercialización de las cosas que hay en la vivienda. -Yo he visto la vivienda amueblada. -Otro abogado: Es falso, no se ha desvalijado nada, está la casa amueblada y con todo a la vista que pueda tener una casa como esta que no es corriente. -Ella habla de que quería vender algunas cosas de la vivienda y que al final han desaparecido y no las puede vender. Eso lo dice en una grabación que ella mismo graba. -No tengo conocimiento de eso. -Si son cosas suyas, son suyas aunque estén en la casa, si las ha comprado ella, las podría vender. Ya vale por hoy.