Ángela Molina, radiante, presume de sus hijas Olivia y María en la presentación de la nueva campaña de Hoss Intropia

Ángela Molina ha presentado a su hija menor, una atractiva joven de 19 años que ha acaparado todas las miradas en la presentación de la nueva campaña de la firma Hoss Intropia junto a su madre y su hermana mayor, Olivia

MADRID, 16 (CHANCE)

Ángela Molina, una de las actrices más queridas de nuestro país y más guapa que nunca a sus 67 años, ejerce de modelo de excepción como embajadora de la firma Hoss Intropia, y lo hace de la mano de dos de sus hijas, Olivia y María Molina, con las que coincide por primera vez en un mismo proyecto y con las que ha derrochado cercanía y complicidad en la presentación de la nueva colección de la marca de moda en Madrid.

Un acto muy especial, puesto que suponía el debut ante las cámaras de su benjamina, María, una joven de 19 años que ha herededado el talento artístico de su popular clan -de su abuelo, el inolvidable Antonio Molina, a su madre, pasando por sus tíos Miguel y Mónica Molina, o su hermana Olivia- y que da sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

María Isabel es la menor de los cinco hijos de Ángela, fruto de su matrimonio con Leo Blakstad. Nació el 7 de abril de 2003 en Ibiza, cuando la actriz había cumplido 47 años -la joven se lleva 23 años con su hermana Olivia- por lo que su relación siempre ha sido de lo más especial.

"La verdad que mejor imposible, porque ya se sabe que a los hijos se les adora. Las tres somos muy diferentes y eso me encanta porque nos damos mucha caña" ha reconocido la artista, feliz por este estreno tan especial de su benjamina ante las cámaras: "María está en su salsa, está súper contenta, celebrando la compañía de todos y celebrando también que es un trabajo para ella. Le viene bien, y está contenta. La verdad es que ha surgido todo de una manera muy fácil, muy sencilla y está siendo todo muy bonito".

"María por el momento no se quiere dedicar a nada, es la que viene dando* No hay quien la frene. El año que viene empieza a estudiar Cinematografía en la universidad, que ya veremos por donde sale, pero yo creo que más de vuestro lado de la cámara que de este, porque a ella le gusta mucho escribit, le gusta también la dirección artística" nos ha contado, sin descartar que en un futuro su hija la dirija en alguna película. Algo que, confiesa, "disfrutaría infinito. Sería genial".

Asegurando que no es de hacer balances porque "sigo siendo muy rebelde", Ángela define el momento que está viviendo como "de mucha ilusión por disfrutar". "Me siento muy agradecida, tengo mucho trabajo, diferentes proyectos y entonces como siempre estoy inmersa en un mundo de estudio y de responsabilidad que me tiene ocupada todo el tiempo, disfruto de cualquier momento" afirma.

Momentos en los que sus nietos tienen un gran protagonismo, como nos cuenta con una gran sonrisa: "Yo con mis nietos soy bien apasionada. Ayer estuvieron los mayores de Olivia merendando en casa y yo me lo paso genial con ellos, como que responden a todo lo que tú les das con una pureza, una generosidad y una espontaneidad que puede conmigo. O sea, yo lo disfruto. Se van y yo me quedo con una alegría pasmada y digo, Dios, como son, me encantan".

Humilde, Ángela huye de los piropos al escuchar que está espectacular y, como explica, "voy envejeciendo cada día un poco más, lo veo en el espejo y no lo puedo negar. Pero haciendo papeles de cada vez más mayor y ojalá este muchos años porque la vida es un milagro fantástico para compartirla entre todos y ser conscientes de ello". "En realidad siento que tengo unos pocos más años de los que tengo porque he vivido muy intensamente. Os he dado muchas vidas. Entonces soy vieja, pero me encanta" afirma con una sonrisa.

¿Proyectos a la vista?: "No soy muy de contar las cosas, pero ahora estoy en concreto rodando una serie fantástica que se llama 'Bellas artes', es una crítica al arte espectacular, muy interesante, y al mundo del arte. Y hay proyectos hasta navidades o sea que os diría uno a uno, pero hay que ser cauta"

Compañera de profesión y amiga de Concha Velasco, Ángela ha querido mandarle un mensaje de ánimo en estos delicados momentos en los que hay preocupación por su estado de salud: "Sé que está delicada. Yo estoy, como os podéis imaginar, con todo mi corazón cerca de ella para que sobrelleve este momento en su vida de la mejor manera y con felicidad si cabe".

Olivia, por su parte, nos ha hablado de la relación tan especial que mantiene con su hermana María, la auténtica protagonista del evento a pesar de que su madre y ella son las caras conocidas de la familia: "Yo le saco 23 años a mi hermana y hemos crecido prácticamente juntas a la par y tenía como el lado bueno. Es como que era hermana, pero era también casi un poco hija, ¿no? Al final nació cuando yo ya era una adulta y fuimos evolucionando a la par. Yo la adoro, es hermosa por dentro y por fuera, me da muchísima vida, es una niña con muchísima curiosidad, con muchísima alegría vital y es lo que me da, la verdad".

En cuanto a ella, a punto de comenzar un nuevo rodaje en Barcelona y compaginando su carrera de actriz con la crianza de sus dos hijos -"la conciliación es muy complicada" confiesa- escucha con humildad que es la sucesora de su madre por su talento y su belleza y, asegurando que "no se sabe porque siempre hay algo ambiguo en eso", confiesa que "cada una tiene su sitio y su lugar y agradezco el legado, el bagaje y el aprendizaje de vida que me viene de ella, y también valorar el mío e ir sumando mis conquistas personales, mis decisiones y mi vida".

Y a Olivia, ¿le gustaría que sus hijos -fruto de su relación con Sergio Mur- siguiesen sus pasos en el mundo de la interpretación y dar continuidad a su famosa saga? Como nos cuenta con una sonrisa, "los niños son bastantes libres e intentamos no influir mucho en sus decisiones, dejarles su espacio para que elijan lo que quieran y que prueben, que se sientan libres de ser quienes quieran ser".

