Ángela Molina reaparece, "feliz" tras lograr el Goya de Honor 2021

MADRID, 2 (CHANCE) Ángela Molina acaba de recibir una de las mayores alegrías de su carrera. Y es que la actriz recibirá el Goya de Honor 2021 en la próxima edición de los premios más prestigiosos de nuestro cine, que se celebrarán en Málaga el próximo 6 de marzo. La actriz, calificada por la Academia de Cine como "uno de esos milagros que ocurren de vez en cuando en el cine español" ha protagonizado numerosos "títulos indispensables de nuestro cine, además de ser una de las compañeras más queridas por la profesión por su autenticidad, su indiscutible talento y su especial sensibilidad" La veterana actriz, de 65 años, confesaba estar "muy, muy feliz. Ha sido una alegría inmensa, me ha llenado el corazón", tras recibir la noticia el pasado lunes. "Los premios te vienen en momentos determinados -Cuando estuve nominada por primera vez al Goya por "La mitad del cielo" - optó al Cabezón también por "Luces y sombras", "Las cosas del querer", "Carne trémula" y "Blancanieves" -, pensé que me lo iban a dar. Fue para Amparo Rivelles, por "Hay que deshacer la casa", y pensé: Amparo es mayor, yo tengo tiempo. Y ahora me toca a mí, que soy mayor. Todo está en su lugar, viene cuando tiene que ser, si es que tiene que ser", declaraba una emocionada Ángela tras enterarse de su más que merecido Goya de Honor. Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de la actriz tras conocer que en marzo recibirá el reconocimiento más prestigioso de nuestro cine. Ángela ha reaparecido dando un tranquilo paseo por el centro de la capital y ha confesado estar "muy contenta" con el prestigioso reconocimiento, que la Academia de Cine anunció hace tan sólo dos días. Vestida de negro y con una mascarilla roja, la intérprete se ha visto sorprendida por numerosos medios de comunicación, que esperaban la salida de Rafael Amargo - detenido por tráfico de drogas durante la tarde de ayer - de una comisaría cercana al domicilio de la hija de Antonio Molina que, impactada por la expectación mediática, ha declarado lo feliz que está por ser merecedora del Goya de Honor 2021. En el siguiente vídeo te ofrecemos sus primeras imágenes