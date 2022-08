Àngels Chacón dimite como secretaria general de Centrem y abandona la política

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La exconsellera y exsecretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha dimitido como secretaria general de Centrem y ha anunciado que abandona la política activa, aunque continuará militando en el partido.

En una carta enviada a la militancia y consultada por Europa Press este sábado, Chacón achaca su decisión a "algunas dinámicas persistentes de los partidos" que no le han permitido aplicar en Centrem una concepción organizativa amplia, abierta y transversal, recoge textualmente la misiva.

En el texto, en el que Chacón se despide de la militancia, asegura que continuará "comprometida con el futuro de Cataluña y su progreso", así como con el proyecto de Centrem.

"Tengo y creo en un proyecto de país. No obstante, me cuesta convivir con las luchas internas y el reparto de cuotas de poder de los partidos y por eso he tomado la difícil decisión", lamenta Chacón.

Ha agradecido el apoyo de los militantes y compañeros tanto del PDeCAT como de Centrem, pero ha insistido en que no ha "disfrutado de la vida orgánica de partido".