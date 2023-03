Angy Fernández nos confiesa que Pepe Nufrio es el amor de su vida

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace tan solo unas semanas Angy Fernández confirmaba su relación sentimental con Pepe Nufrio. Aprovechando el Día de San Valentín, la actriz anunciaba por sus redes sociales el amor que sentía hacía el actor. Un noviazgo que nadie se esperaba y que hemos podido ver este fin de semana en el Festival de Málaga. Muy emocionados y felices, ambos han hablado para las cámaras de Europa Press y nos ha confesado cómo se sienten tras hacerlo público.

Tan enamorado se encuentra Pepe de Angy que no tiene duda en planear una boda a corto plazo: "yo me caso, yo me caso" nos confesaba, pero también nos explicaba que la pedida tiene que ser "con calma, poco a poco. La vida es así, poco a poco. Hay que fluir, hay que tomárselo con calma y disfrutar el momento, que es lo único que tenemos".

Pepe tiene claro que la actriz es la mujer de su vida y "solamente siento lo que yo la quiero y es que la quiero un montón porque ella es increíble. Me hace sentir incluso un poquito más si se puede. Ella es increíble, tiene una personalidad brutal y es lo que siente la gente, por eso la quiere tanto. Es muy guay verla siendo ella misma porque es lo que es, es ella misma".

El actor quiso alabar públicamente a su chica y nos aseguró que "lo chulo que tiene Angy es que lo que ella hace, sea teatro o la cámara o lo que sea, pone su misma personalidad. Yo recibo, estoy un poco celoso creo, recibo lo mismo que los fans y que la gente que la ve. Es increíble".

Además, recalcaba lo importante que ha sido que Angy comparta su visión de la salud mental para visibilizar esta problemática: "es un tema del que tenemos que hablar un poco más, está bien no estar bien. Ella es una portavoz, pone su propia piel en el punto de mira solamente para que los demás puedan hablar de ello".

Por otro lado, también hablábamos con Angy y, sin lugar a dudas, nos desvelaba que "es el amor de mi vida, sí". Además, nos explicaba lo emocionante que es compartir profesión con él: "yo estoy enamorada de su talento, de su persona, de su luz y feliz de tener a alguien a mi lado así".

La actriz le agradeció públicamente lo mucho que le ha ayudado a mejorar en cuanto a salud mental: "me está dando mucha paz, mucha tranquilidad y me está empujando y elevando, que la final es lo que cuenta. En el amor hay que ser compañero de viaje" y concluía asegurando que Pepe "ha sido mi terapia él, ha sido mi terapia la música y mi terapia es estar encima del teatro haciendo teatro".