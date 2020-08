Anita Matamoros se desmarca tanto de Kiko como de Makoke: "Os pido que me respetéis, no quiero pertenecer a esto"

MADRID, 18 (CHANCE)

Anita Matamoros se ha visto inmersa en medio de la guerra mediática que libran sus padres, Kiko Matamoros y Makoke, desde su separación hace ya dos años. Pese a no haberse pronunciado públicamente y querer mantenerse al margen, la influencer se ha convertido en protagonista de la polémica, al ser señalada directamente por su progenitor, con el que no mantiene relación desde hace unos meses. Y es que el colaborador de "Sálvame" ha acusado a su hija pequeña de querer perjudicar laboralmente a su novia, Marta López, vetando su presencia en diferentes lugares - instigada por su madre, siempre según Matamoros - porque no le gusta la relación que mantiene con él.

Después de pasar unas vacaciones en Marbella con su hermana Laura, y antes de poner rumbo a Ibiza para seguir disfrutando de este frenético verano de dolce far niente, hemos podido hablar con Anita. Afectada por el enfrentamiento con Kiko Matamoros, la joven influencer pide públicamente que se la deje al margen porque no quiere entrar al juego y no quiere pertenecer a este mundo mediático en el que están inmersos tanto su padre como su madre, Makoke, a quien está muy unida: "os pido que me respetéis que yo no quiero pertenecer a esto y que lo mío siempre me lo voy a guardar para mí y ya está. Muchísimas gracias y nada más".

Aunque no quiere pronunciarse, Anita no puede evitar entornar los ojos en un revelador gesto cuando le decimos que su padre la acusa de estar influenciada por su madre.

Si quieres descubrir qué responde Anita a la pregunta de si visitará a Kiko Matamoros ahora que el colaborador ha recibido el alta hospitalaria tras su largo ingreso, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!