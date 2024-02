Anita Matamoros desvela cómo está su relación con su hermana Laura tras su ataque a Makoke

MADRID, 7 (CHANCE)

Alejada de los focos desde que Laura Matamoros estalló en televisión contra Makoke por hacer público un mensaje en el que Carlo Constanzia padre arremetía contra su tía Mar Flores, Anita Matamoros ha reaparecido y ha dejado claro que, a pesar de la dureza con la que su hermana habló sobre su madre, su relación no se ha visto resentida y siguen tan unidas como siempre.

La influencer no se ha perdido la charla 'Mentes expertas' que Paz Padilla ha dado este martes en el cine Capitol de Madrid. Acompañada de la hija de la humorista, Anna Ferrer, Anita se ha desmarcado de la polémica y, con la discreción que la caracteriza ha preferido no revelar cómo le sentaron los ataques de Laura a su progenitora, a la que ha acusado de "calentar la silla hablando de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo". "Bolita" añadía la hija de Kiko Matamoros haciendo referencia al pasado de Makoke como azafata del 'Telecupón'. Algo con lo que no es la primera vez que la intenta ofender.

"Sabes que no tengo ni idea ni te voy a comentar nada lo siento. Nunca va a salir de mi boca nada de esos temas, de lo que sea de mí te cuento lo que quieras, pero con Laura todo genial" ha zanjado, desmintiendo los rumores de distanciamiento con su hermana.

No es el único tema por el que Anita se ha convertido en noticia, ya que recientemente salía a la luz su ruptura con el empresario Nacho Santandreu después de dos años y medio de discreta relación. Un delicado trance personal sobre el que tampoco quiere decir nada: "Prefiero no hablar de ello, muchas gracias". "Pero estoy bien, estoy bien" ha asegurado, sin revelar si tiene ganas de volver a enamorarse o es algo que no se plantee ahora mismo.

Su "proyecto personal ahora mismo", como anuncia, es "centrarse en la música". "Voy a pinchar, de Dj, así que es mi proyecto principal este año. Llevo más de un año, preparándome, practicando y poco a poco. Quiero seleccionar muy bien lo que hago" ha revelado.