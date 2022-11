Anita Matamoros desvela por qué no quiere ser madre (todavía)

MADRID, 17 (CHANCE)

Espectacular con un ajustadísimo vestido marrón chocolate de lentejuegas de Koahari, Anita Matamoros ha sido una de las celebrities que no se ha querido perder la entrega de los premios 'Women of the year' entregados por la revista Harper's Bazaar a las mujeres más inspiradoras, poderosas y talentosas del año.

Una noche muy especial en la que la influencer se ha pronunciado por primera vez sobre el sorprendente embarazo de una de sus mejores amigas, Zayra Gutiérrez - "me alegro mucho, es una buena noticia y bienvenido sea" - y ha confesado si se plantea, a sus 22 años, seguir los pasos de la hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez 'Guti': "Tengo el instinto y la estabilidad sentimental también, pero antes de meterme en la aventura de ser madre que es ya para toda la vida, quiero cumplir unos objetivos laborales y personales que tengo". "Pero por supuesto que me encantaría", reconoce.

Por el momento está feliz ejerciendo como tía - su hermana Laura Matamoros tiene 2 hijos y su hermano Javier Tudela 1 - y, como asegura, "creo que soy buena tía". ¿Y consentidora con sus sobrinos?: "Por supuesto, es que sino..." admite con una sonrisa.

Volcada en su familia y en su profesión de influencer, Anita define el momento que está viviendo de absoluta "tranquilidad". "Estoy estable en todos los sentidos y todo está bien" afirma, evitando una vez más hablar sobre la nula relación que mantiene con su padre, Kiko Matamoros, desde hace dos años.