Anita Matamoros disfruta de Starlite mientras su padre, Kiko Matamoros sigue ingresado

MADRID, 4 (CHANCE)Unos cardan la lana y otros crían la fama. Unos se van de concierto y otros se recuperan de una prancreatitis. Es el caso que viven este verano Anita Matamoros y su padre, Kiko Matamoros. La joven influencer ha comenzado sus vacaciones familiares -se encuentra en Málaga junto a su madre, Makoke, y su hermano Javier Tudela- rodeada de polémica. Acusada de vetar a la novia de su padre, Marta López, en su peluquería de referencia, Anita no quiere que nadie le agüe sus días de descanso y sus merecidas vacaciones. Por esto continúa con sus planes vacacionales en los que no entra visitar a su padre, quien aun se encuentra ingresado en el hospital.

Recién llegada a Málaga, Anita puso su mejor sonrisa para posar antes de que comenzara triple el concierto de Starlite y se aseguró de que de su boca no saliera ni una sola palabra en torno a toda esta dispuesta en la que se ha visto envuelta. Pero por si no había quedado suficientemente claro sentenció "Buenas noches, gracias no voy a decir nada" y tapó su boca, literalmente, con una mascarilla negra mientras se dirigía al interior de la cantera para disfrutar de las actuaciones de Alvarito de Luna y las bandas Marlon y 84. No cabe duda de que Anita ha encontrado la receta infalible para desconectar y evadirse de problemas: música en la mejor compañía.