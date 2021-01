Anita Matamoros, feliz por convertirse en tía en los próximos meses

MADRID, 8 (CHANCE)

Nos quedamos congelados -y no por las temperaturas que hay en la Comunidad de Madrid y media España- cuando supimos que Marina, la pareja de Javier Tudela estaba embarazada por primera vez. Una noticia que ha hecho mucha ilusión a Makoke y a toda la familia porque como ya saben, la llegada de un nuevo miembro siempre es motivo de ello. Tanto es así que la colaboradora de televisión está deseando convertirse en abuela y poder disfrutar de su primer nieto.

Anita Matamoros también está como loca de contenta por esta noticia, de hecho este jueves subía una historia a sus redes sociales tocándole la barriga -invisible todavía- a su cuñada y gritando, felizmente, la próxima llegada de su sobrino.

Hemos hablado con Anita y nos ha confesado que se le va a hacer muy largo el embarazo de su cuñada: "Sí, súper largo. Tengo muchísimas ganas". En cuanto al sexo del bebé, la hija de Makoke asegura que no tiene preferencia y que le de igual que sea niño o niña: "No tengo preferencia, me da igual, no sé, me gusta todo".

Al pie del cañón, Anita Matamoros asegura que va a estar muy pendiente de su cuñada y de su hermano en estos momentos. Desea que pasen muy rápido estos meses para tener a su sobrino en sus brazos y disfrutar de la llegada del nuevo miembro en su familia. Sobre la relación con su padre, Kiko Matamoros, no quiere hablar y le da igual que su padre haya dicho que, en el caso de que contrajera matrimonio con Marta López, la invitaría a la ceremonia.