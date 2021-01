Anita Matamoros hace oídos sordos a las declaraciones de Kiko Matamoros sobre Makoke

MADRID, 24 (CHANCE)

Anita Matamoros ha querido disfrutar del fin de semana junto a su cuñada, Marina, y lo cierto es que lo ha hecho por todo lo alto acudiendo a un concierto que ha dado Dani Fernández en la capital. Las dos se declaran muy fans de él y como no podía ser de otra manera, no se han querido perder este espectáculo donde, estamos seguro, han disfrutado como si fueran dos niñas pequeñas.

Inevitable no preguntarle a Anita Matamoros sobre todo lo que ha dicho su padre, Kiko Matamoros, en el plató de Sálvame, a lo que no ha querido hacer ninguna declaración. Sobre cómo se encuentra su madre, la influencer ha preferido guardar silencio y no desvelar el estado de Makoke, de la que se ha dicho públicamente que se encuentra devastada tras las afirmaciones de su expareja.

Lo que sí que ha querido dejar claro Anita es que apoya completamente a su hermana, Laura Matamoros, con la que tiene una exquisita relación. Y es que la hija de Matamoros reconocía públicamente hace unos días que padecía de un glaucoma: "Por supuesto que la apoyo, pero los mensajes se los doy a ella". De esta manera, la influencer ha querido pasar por alto toda la polémica que ha suscitado su padre y no ha querido entrar en qué le han parecido esas declaraciones tan fuertes que dio Matamoros hace una semana.