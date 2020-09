Anita Matamoros, informada del estado de salud de su padre gracias a su hermana Laura

MADRID, 10 (CHANCE)

Laura Matamoros está inmersa de nuevo en la rutina después de un verano de ensueño con Benji Aparicio y con el hijo que tienen en común, Matías, de dos años y medio. La influencer, con muchos proyectos en este curso que empieza, ha querido apoyar con su presencia la presentación de la nueva colección cápsula que Pelayo Díaz ha diseñado para "The extreme collection". Allí, muy amable y más habladora de lo que nos tiene acostumbrados, la hija de Kiko Matamoros nos ha dado la última hora del estado de salud de su padre y nos ha confesado que es ella quién informa a su hermana Anita de cómo sigue el polémico colaborador.

- CHANCE: Poco a poco volvemos a la normalidad y hoy toca Pelayo, hay que apoyar al amigo y a la moda.

- LAURA: Exacto, tú mismo lo has dicho y mirar qué diseños, es la bomba, tenía que venir, tenía que asistir. Pelayo es maravilloso, genial, como amigo y como artista. Y como persona, aún más. Para mí es una persona que por muy fría que diga la gente que parece que es, no lo es para nada. Es un amigo súper fiel, sabe estar perfectamente en los buenos momentos y en los malos te apoya siempre, tenerlo como amigo es genial, me llevo cosas maravillosas de él.

- CH: Seguidora de la moda, poco a poco volvemos.

- LAURA: Parece que empieza a coger forma, es todo un poco raro pero la verdad es que gusta también verlo aunque sea poco a poco y con pinceladas, te recuerda que sigue la vida, que todo vuelve poco a poco.

- CH: Tú el verano bien.

- LAURA: El verano la verdad es que fenomenal. Un verano en familia y por España. Ha estado muy bien, yo en Ibiza como siempre y genial.

- CH: Pregunta obligada, tu padre, cómo está.

- LAURA: La verdad es que él tiene fuerza, está con fuerza y con ganas de comerse la vida pero sí es verdad que es difícil pensar que otra vez tiene que pasar por el proceso de operarse.

- CH: En teoría él estaba animado, decía que no es nada, que no nos asustemos pero ha perdido kilos.

- LAURA: Sí, yo no sabía que estaba tan delgado, en persona es más drástico el cambio. Asusta más pero sí es verdad que poco a poco vuelve a la normalidad, empezar a comer, es un proceso lento pero que va llegando.

- CH: A él en esta segunda ocasión cómo lo has visto.

- LAURA: Esto no tiene nada que ver, lo otro fue más de golpe, de comértelo con cuchara y esto es diferente.

- CH: Anita, cómo está la cosa.

- LAURA: A ella le informo porque es su padre, tiene que saberlo pero no voy a entrar en ese tema.

- CH: Ella sí que está informada y preocupada por supuesto.

- LAURA: Si, por supuesto.

Si además quieres ver la explicación que da Laura a la pelea callejera que protagonizó su pareja, Benji Aparicio, a las puertas de su restaurante, ¡dale al play!