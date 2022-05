Anita Matamoros, al margen del lacrimógeno y romántico reencuentro entre su padre y Marta López

MADRID, 17 (CHANCE)

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los nombres propios de la crónica rosa en los últimos días por el romántico y emotivo reencuentro que ha protagonizado con su novia, Marta López, en Honduras. Después de tres semanas en 'Supervivientes', el colaborador - uno de los grandes favoritos del reality - recibía la inesperada visita de la modelo a la que, sin poder contener las lágrimas, abrazaba emocionado mientras confesaba lo enamorado que está de ella y el importante chute de energía que ha supuesto este encuentro.

Dejando ver su lado más tierno, Kiko confesaba que esta sorpresa había sido "el mejor regalo de su vida" y revelaba que "tan enamorado" está de Marta que lo único en lo que piensa desde que comenzó su aventura en la isla es en casarse con ella. "Saber que me apoya y que tenemos un proyecto de futuro ilusionante y bonito me hace súper feliz" afirmaba visiblemente emocionado.

Un momentazo televisivo sobre el que le hemos preguntado a la hija de Kiko, Anita Matamoros, con quien no tiene ningún tipo de relación desde hace casi dos años. Si hace unos días la influencer admitía que estaba viendo 'Supervivientes' y que le parecía que todos - incluido su padre - lo estaban haciendo muy bien porque es un concurso muy duro, ahora asegura que no ha visto el lacrimógeno reencuentro entre su progenitor y Marta López.

"No he visto nada, lo siento" ha confesado, esquivando pronunciarse sobre la faceta más romántica de su padre ignorando nuestras preguntas. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!