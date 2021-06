Anita Matamoros, pletórica tras el nacimiento de su sobrino Javi, hijo de Javier Tudela y Marina Romero

MADRID, 16 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de su vuelta a Madrid tras varios meses fuera de España por sus estudios de moda en Milán, Anita Matamoros está encantada con su recién estrenada faceta de tía por el nacimiento del primer hijo de su hermano Javier Tudela y su amiga Marina Romero.

Tanto es así que horas después de la llegada al mundo de Javier Jr en un hospital madrileño, con unos días de adelanto, la influencer salió a celebrarlo a un conocido restaurante de la capital, mientras Makoke, por su parte, confesaba en sus redes sociales tras convertirse en abuela que era uno de los "mejores días" de su vida.

Con una sonrisa en el rostro que no pudo esconder, Anita fue muy discreta al hablar de cómo se encuentran el bebé y la mamá tras el parto: "Pues muy bien, yo todavía no he podido conocerle, pero me muero de ganas".

Haciendo gala de su discreción, la hija de Kiko Matamoros prefirió no dar más detalles, prefiriendo que fuera su hermano y la recién estrenada mamá los que hablen de cómo ha ido todo: "Yo no te voy a decir nada más, al final que lo diga quién lo tenga que decir".

Ajena a las palabras de su padre hacia la paternidad de Javier Tudela, la joven prefiere seguir en la línea que ha seguido desde el principio en el enfrentamiento con el colaborador, la de no hablar públicamente sobre ello. Con uno de sus looks más coloridos a juego con las zapatillas de deporte, Anita aseguró que está encantada con su nueva faceta de tía, aunque este no es su primer sobrino ya que también su hermana Laura Matamoros tiene al pequeño Matías y al bebé que viene en camino.