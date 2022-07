Anita Matamoros, ¿posible reconciliación con Kiko Matamoros?: "Dicen que la esperanza es lo último que se pierde"

MADRID, 12 (CHANCE)

Kiko Matamoros fue uno de los últimos concursantes expulsados de 'Supervivientes'. En su paso por el programa, no dudó en hablar de sus hijos y lanzar un mensaje a su hija Anita Matamoros, con la que actualmente no mantiene ningún tipo de relación.

Por su parte, su hija no quiso contestar a su emotivo discurso y prefirió mantenerse al margen, ya que suele dejar su vida privada a un lado. Hasta este lunes, que Anita decidió contestar a algunas preguntas lanzando indirectas que podrían tener relación con un posible acercamiento con su padre.

Al preguntarle a la hija de Kiko Matamoros si era rencorosa, ella no dudó en responder: "La envidia y el odio es algo con lo que nunca he crecido alrededor, no los tengo". Además, afirmó contundente que sabe "perdonar" y "pedir perdón". También aseguraba que "la esperanza es lo único que se pierde" y que nunca tira la toalla.

Curiosas palabras que nos quedaremos con la duda de saber si van para su padre o no, pero parece que ser que Anita podría estar abierta a una reconciliación con Kiko.

Por otra parte, la pequeña de los Matamoros no dudaba en confesar que está feliz y muy enamorada de su actual pareja, Nacho Santandreu: "Estoy disfrutando muchísimo, no me estoy dejando nada por hacer". Motivo por el cual no ve el momento de poder ser madre próximamente: "Todavía no, no paro".

