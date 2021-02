Anita Matamoros responde al posible acercamiento con Kiko Matamoros

MADRID, 25 (CHANCE)

Anita Matamoros ha llegado hoy mismo de Tulum y nada más llegar al aeropuerto de Madrid se ha tenido que enfrentar a las últimas informaciones sobre su padre, Kiko Matamoros, quien ha asegurado públicamente que quiere tender puentes con ella... la hija de Makoke ha hablado de todos menos de la relación con su padre y asegura que nunca hablará de forma pública sobre las desavenencias que tenga con él.

En cuanto a si ha recibido críticas acerca del viaje que ha hecho con su pareja, David Salvador, Ana nos ha confesado que no muchas ya que antes de irse dejó claro que podía viajar siempre y cuando siguiese todas las medidas de seguridad: "No te creas que podrías hacerlo, hemos seguido lo que teníamos que hacer en todo momento".

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

Llega a Madrid aunque por muy poco tiempo ya que la semana que viene se vuelve para Italia donde acabará la carrera que empezó hace años: "Ya la semana que viene, tres meses para acabar la carrera, tengo muchas ganas, yo me voy a estudiar"... lo peor ha venido cuando le hemos tenido que preguntar por su padre, a lo que ha asegurado que: "Simplemente no te voy a contestar nada".

Le hemos preguntado si quería mandar un mensaje a Kiko Matamoros y nos ha dejado claro que: "Yo no tengo que mandar nada, de verdad". Lo que sí que le ocupa la mente durante estos días es la noticia del embarazo de su cuñada: "Muchas ganas, la voy viendo porque me va mandando... es una pasada, yo todavía no acabo de ser consciente, me gusta vivirlo cerca y ahora cuando me vaya a Milán... pues bueno".