Anna Ferrer, agradecida de que su madre se haya retirado de televisión

El pasado mes de marzo, Paz Padilla abandonaba los platós sin tener en mente ninguna fecha para su vuelta. Meses después, la que fuese colaboradora de televisión se ha centrado en otros intereses como su pasión por la escritura.

Su alejamiento de las cámaras de televisión le ha permitido centrarse en su relación con su hija, Anna Ferrer, quien admitía a los micrófonos de Europa Press estar muy agradecida de poder reforzar su vínculo. Madre e hija emprenden un nuevo viaje juntas en caravana para vender sus propios artículos por toda España. Así, durante los meses de verano podrán explotar al máximo su relación. Anna Ferrer aseguraba que siempre han tenido un vínculo muy cercano, pero esta nueva experiencia les está sirviendo para hacerlo cada vez más fuerte. "Yo estoy disfrutando mucho de mi madre, la verdad. la veo bien, sí. Si no, no podríamos hacer esto, o sea que bueno" "Totalmente. Nosotras siempre hemos estado muy unidas y hemos hecho todo juntas. Ahora esto, que es mi ilusión y mi proyecto, poder compartirlo con ella... aparte, que es una crack, no podía haber elegido mejor compañera" afirmaba la joven.

Al conocerse tanto, han conseguido llegar a un acuerdo a la hora de repartirse las tareas, quedándose Anna con la parte más creativa y Paz Padilla con la parte de logística. Han alcanzado el equilibrio para evitar roces y malentendidos que tengan que ver con el negocio. "Sí, quizá ya, como llevamos más años, sabemos el lugar de cada una y cada una se encarga de hacer unas cosas. Yo, la parte más creativa, de diseños, las ideas y ella la logística, que se le da muy bien, como la gente".

Con una sonrisa en la cara, Anna Ferrer asumía el deseo de Paz Padilla de convertirse en abuela pero confesaba que no lo cumplirá a corto plazo. A pesar de tener instinto maternal desde pequeña, la joven no se ve en el momento idóneo para ampliar la familia. "Bueno, no sé cuánto lleva pidiéndome que tenga hijos pero bueno, creo que va a ser para largo, sinceramente" confesaba.

Desde que se hiciera pública su ruptura con Iván Martín el pasado mes de abril, los jóvenes han conseguido establecer una buena relación de amigos. Lejos de haberse creado tensión entre ellos, Anna Ferrer no descartaba darle una segunda oportunidad en el futuro. "Bueno, la vida, yo qué sé, ya dirá" afirmaba dubitativa.

Lo que Anna Ferrer tiene claro, es que va a disfrutar de su madre los próximos meses, alejada de relaciones sentimentales o cualquier cosa que pueda distraerla de su vínculo con Paz Padilla. "Mira, un verano que voy a estar con mi madre recorriendo España y pasármelo bien sin pensar en nada más" aclaraba.