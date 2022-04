Anna Ferrer confirma su ruptura con Iván Martín tras solo unos meses de convivencia

MADRID, 26 (CHANCE)

Aunque parecían la pareja perfecta, Anna Ferrer Padilla e Iván Martín han puesto punto y final a su historia de amor. Tan solo unos meses después de haber comenzado una nueva etapa viviendo juntos, la pareja ha recurrido a Instagram para compartir con sus seguidores la triste noticia de su ruptura.Siempre muy correctos y dejando claro que entre ellos sigue existiendo un gran cariño que perdurará en el tiempo debido a los años de amor y vivencias juntos que han compartido, tanto Iván como Anna han tenido palabras de agradecimiento y cariño hacia el otro. "Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado" ha escrito la hija de Paz Padilla en su cuanta de Instagram junto a una romántica fotografía en la que aparece abrazada a Iván en una playa.Después de muchos rumores en los últimos días, la pareja ha terminado confirmando la noticia de una manera muy natural para no dar lugar a malentendidos que puedan empañar una relación en la que ambos lo han dado todo. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo. Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida" deja claro Anna en su post de Instagram.A diferencia de su pareja, Iván ha preferido grabar varios stories en su cuenta de Instagram con una gran sonrisa en el rostro y dejando claro que ambos se seguirán queriendo para siempre, aunque de una forma diferente.