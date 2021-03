Anna Ferrer desvela cómo se encuentra su madre, Paz Padilla, tras su ingreso hospitalario por Covid

MADRID, 26 (CHANCE)

Anna Ferrer retoma poco a poco la normalidad después de haber tenido que guardar cuarentena tras el contagio de su madre, Paz Padilla, por Coronavirus. Encantada de salir de nuevo a la calle tras su aislamiento, y visiblemente más tranquila tras la mejoría de la presentadora, su hija desvela cómo se encuentra tras confesar, recientemente, que no pasó de modo leve el virus, sino que estuvo ingresada en un hospital madrileño varios días.

- CHANCE: ¿Cómo te encuentras?

El vídeo del día Toni Cantó formará parte de la lista de Ayuso como independiente

- ANNA: Hola, muy bien, muy feliz. Ver gente, la calle, qué alegría la verdad. Como se nota, estar dos semanas.

- CH: No has tenido síntomas.

- ANNA: No, yo he estado bien, negativo todo el rato así que nada, descansando.

- CH: Tu madre cómo está.

- ANNA: Bien, ya está bien, la verdad.

- CH: Ella sí que tuvo síntomas.

- ANNA: Si, ha tenido, fiebre lo normal. Pero bueno, ya está recuperada y ayer se puso a pintar toda la terraza, creo que ya se encuentra bien.

- CH: ¿Ha pasado miedo?

- ANNA: Si, nunca sabes cómo te va a sentar y la gente te cuenta sus experiencias y pasas miedo. Bueno parece que ya está todo solucionado.

- CH: Cuando volverá tu madre a la tele.

- ANNA: La verdad es que no lo sé, cuando le den el alta, no lo sé.

- CH: Imagino que estará deseando.

- ANNA: Está deseando, no sé si estará ya grabando Tik Tok pero quieta seguro que no.

- CH: Como nos gusta tu marca de bolsos.

- ANNA: No podía faltar. Estamos muy contentas, preparando la nueva colección de verano y ojalá os encanta también. Es que no tengo nada muy claro para decirlo, de momento no sé deciros, pero bueno, habrá cosas más grandes. Bolsos grandes habrá.

- CH: ¿Cómo es trabajar con tu madre?

- ANNA: Una aventura, trabajar con alguien al que tienes tanto cariño y con el que os entendéis y contactáis tanto tiene sus momentos tensos, pero casi siempre es bueno porque nos entendemos con mirarnos.

- CH: ¿Qué tal la convivencia con tu chico?

- ANNA: No vivimos juntos, pero pasamos mucho rato juntos. Bien, la verdad es que también nos entendemos muy bien, no me puedo quejar.

- CH: Te planteas boda.

- ANNA: Bueno... me encantaría, pero de momento no está para nada en mis planes, acabo de cumplir 24 años. Yo me siento todavía joven. Me encantaría, pero no está en mis planes.

- CH: La que estaría encantada seria tu madre.

- ANNA: Deseando, todo lo que sea eso y niños... bueno.

- CH: ¿Te gustaría ser madre joven?

- ANNA: Sí me gustaría, pero también tengo muchas cosas que quiero hacer, quiero viajar, quiero hacer muchos planes, tiempo al tiempo.

- CH: Tu madre cómo está.

- ANNA: Ayer nos llegaron los primeros ejemplares del libro que ha escrito, creo que será muy bueno y que va a ayudar a mucha gente. Es muy bonito, te ríes mucho, es fácil de leer y va a estar muy guay.

- CH: De dónde saca tanta vitalidad.

- ANNA: No lo sé, siempre ha sido así. No sé cuál es el secreto, ojalá lo tuviera.

- CH: No sé si tu madre te ha comentado de Rocío Carrasco.

- ANNA: No lo sé, hemos estado las dos separadas y no he estado nada con ella. No lo sé, yo no lo he visto. Algo he leído, pero es que no sé. No es mi mundo.