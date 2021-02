Anna Ferrer se emociona al recordar a los que no están en su cumpleaños

MADRID, 23 (CHANCE)

Disfruando al máximo de un día muy especial para la familia, Anna Ferrer celebra su 24 cumpleaños rodeada de las personas más importantes en su vida. Aunque la pandemia de la Covid-19 ha marcado la celebración de este año, la joven no dudó en reunirse con sus grandes apoyos en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad.Tras varias horas en el interior, Paz Padilla, Iván Sánchez, Xoan Vaqueira y la cumpleañera salieron del restaurante con una gran sonrisa en el rostro y varias bolsas en las que la joven llevaba algunos de sus regalos. "Iván me ha regalado una cámara de estas analógicas que me hace mucha ilusión, ya he gastado medio carrete, de anoche a hoy, medio carrete" explicaba la joven.Visiblemente emocionada por un día tan especial para ella en el que ha notado especialmente la ausencia de algunas personas en su vida como su abuela o el marido de su madre, Anna no pudo evitar recordarlos: "Que el año que viene estemos todos, eso es lo único que he pedido" reconocía Anna. Presumiendo de maravillosa relación con su madre, la hija de la presentadora confesó cuál es el truco para tanta complicidad: "Hay épocas que son complicadas, la adolescencia y todo eso, pero es muy importante aceptarnos como es con lo que hay, no intentar cambiar a las personas".Con nuevos proyectos entre manos, Paz Padilla también habló de la discusión entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez: "Yo cuelgo el traje de faena, ellos lo saben. Yo solo llamo si están malitos o cualquier cosa, pero pelea de ellos y esas cosas yo no me meto". En cuanto al estado de salud de su compañera Mila Ximénez comentó: "También está bien, está luchando y está bien. Es que la vida es esto. Son compañeros, la vida es muy larga y en la vida tenemos nuestros altibajos y lo importante es superarlo y que tienen muchas ganas. En el caso de Mila tiene muchas ganas de luchar y de vivir, está muy arropada por su hermano, la quieren muchísimo y así está, muy protegida por el Covid".