Anna Ferrer, el gran apoyo para Paz Padilla en la presentación de su libro

MADRID, 7 (CHANCE)

Hoy, Paz Padilla ha presentado su libro 'El humor de mi vida', en el que narra cómo se enfrentó a la muerte del amor de su vida. Como no podía ser de otra manera, Anna Ferrer ha acudido junto a su madre para mostrarle todo su apoyo y amor, y además nos ha confesado que: "Ha sido duro revivir un poco todo. Te emociona, ha sido duro, pero muy bonito".

Paz Padilla ha explicado en esta rueda de prensa que iba a empezar a dar conferencias para ayudar a esas personas que tienen miedo a la muerte, algo que le parece genial a su hija: "Yo me acabo de enterar, pero me alegra. Al final haber vivido eso y tener la posibilidad de visibilizar y dar su opinión y contar su forma de vivirlo, es una labor que puede servir".

Además, Anna Ferrer nos ha asegurado que: "Siempre hemos tenido una forma de ver la vida práctica, no podemos elegir las cosas que nos pasan, pero si como nos las tomamos. Esa manera de ver la vida me la ha enseñado ella".

En cuanto a cómo aceptaron la muerte de Antonio, Anna Ferrer desvela que es un proceso muy duro, pero no se puede hacer nada por cambiar el rumbo de la vida: "Claro, pero al final la vida es así, tampoco podemos negar la evidencia y cuanto mejor lo lleves mejor vas a estar tú. Sobre todo, no ser egoísta, la persona que se está muriendo es la que se va a ir y no pensar en ti que a veces pecamos un poco de ponernos nosotros primero. Y hay que ayudar y cuidar a esa persona".