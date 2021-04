Anna Ferrer nos confiesa lo orgullosa que está de su madre

MADRID, 8 (CHANCE)

"Yo no venía desde antes del Covid y tenía muchas ganas, es alucinante las medidas, se agradece la verdad" ha sido lo primero que nos ha confesado Anna Ferrer cuando la hemos preguntado por lo que siente al estar de nuevo en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema.

La moda es algo que va más allá de la ropa que te pones, Anna nos ha confesado que el outfit que lleves puesto refleja una expresión, un sentimiento, cómo estás, como ella, que se ha plantado un traje colorido ante el día gris que hace en Madrid: "Hoy hacía un día gris y me he puesto de color para alegrarme el día, la forma de vestirte es la forma de expresarte".

En cuanto a la publicación del libro de su madre, Anna Ferrer confiesa que: "Estoy muy orgullosa de ella, ha sido duro porque es un proceso muy duro y revivirlo también, pero cuenta una historia muy bonita, no solo habla de la muerte, no es un libro de autoayuda, es contar una historia y darle normalidad".

Y es que no solamente es un libro que habla de la muerte, sino que refleja la historia de la presentadora con la muerte de Antonio: "Sí, esto era un tema que como casi todo el mundo no hablaba del tema, no sabía ni si quiera que la gente podía morir en casa, cuando mi madre me preguntó no entraba ni en mi cabeza, es desinformación. Parece que si no hablamos del tema, no existe". Un libro que sin duda le irá bien a muchas personas que se han tenido que enfrentar a la muerte: "Sí, porque desgraciadamente con la situación que estamos viviendo a mucha gente le ha tocado de cerca la muerte de un ser querido y no tenemos las herramientas suficientes".

Sobre si cree que su madre encontrará de nuevo el amor, Anna asegura que: "Mi madre tiene mucho amor que dar, no lo sé, las cosas surgen, el amor es bueno, no lo sé. Yo le animo a que ella haga lo que quiera, lo que le haga feliz. Es muy reciente, cuando las cosas tengan que surgir pues será así".