Anna Ferrer Padilla, primeras palabras tras su ruptura con Iván Martín

La hija de Paz Padilla ha reaparecido en la Fiesta de la Primavera organizada en la capital por Anne Möller y la revista Hola, y ha hablado por primera vez del fin de su relación

MADRID, 28 (CHANCE)

Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces, Anna Ferrer Padilla e Iván Martín anunciaban al mismo tiempo este martes, a través de sus redes sociales, su ruptura amorosa después de tres años de relación y varios meses de convivencia.

"Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo" escribía la hija de Paz Padilla en Instagram, confesando que, a pesar de que se han "querido con locura" y de que su amor "ha sido lo más real que he sentido nunca y nos querremos siempre", han tomado la dolorosa decisión de "seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado". "Las relaciones no fracasan, terminan" ha asegurado, dedicando unas preciosas palabras de agradecimiento a Iván por "cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida".

Tan solo 24 horas después de abrir su corazón y anunciar públicamente su ruptura, Anna ha reaparecido en la fiesta de la Primavera que la firma Anne Möller y la revista Hola han organizado en la capital y que ha congregado a un buen número de rostros conocidos, como Lourdes Montes, Ágatha Ruiz de la Prada, Norma Duval o Chenoa.

Mostrando su lado más amable ante la prensa e intentando sonreír en estos difíciles momentos, la influencer ha admitido que, aunque se pensó mucho el asistir al evento porque no le "apetecía" y está "mentalmente saturada", finalmente ha decidido acudir, aprovechando la oportunidad para "daros las gracias por el cariño y el respeto con el que nos estáis tratando".

"Estamos bien, estamos tranquilos porque estamos haciendo lo correcto, que era lo que nos merecíamos después de todo el cariño, el amor y la relación tan real que hemos tenido" ha confesado, admitiendo que tanto Iván como ella "estamos como estaría cualquiera en nuestra situación".

A pesar de su ruptura, Anna ha asegurado que "siempre vamos a estar el uno para el otro". "Nos queremos mucho y nos hemos querido muchísimo, pero a veces hay que aprender a soltar y a seguir nuestros caminos" reconoce, sin entrar en los detalles que les han llevado a acabar con una relación que parecía idílica desde que se conocieron.

Intentando sacar el lado positivo de esta durísima etapa, la influencer confiesa que cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Paz Padilla, y que lo que más le apetece ahora mismo es "volcarme en mis amigos, en mi familia, en Cádiz, en mi tierra, en el trabajo". "Tenemos trabajos con 'No Ni Na' que me hace mucha ilusión, estamos preparando algo muy guay para este verano y con los míos que me dan mucha fuerza y mucho amor" adelanta ilusionada.

Tras su ruptura, Anna ha vuelto a la casa de su madre y, desvela, el único consejo que le ha dado la humorista es "que hagamos lo que tengamos que hacer para los dos seamos felices. Ella nos va a apoyar, quiere que yo sea feliz".