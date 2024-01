Anna Igartiburu asegura que está abierta al amor

MADRID, 25 (CHANCE)

A principios de 2021 Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado decían romper tras tres años de matrimonio, seis de relación y un hijo en común, Nicolás. Al parecer, a la pareja le había pasado factura el confinamiento, que ya lo pasaron por separado y meses antes de que trascendiese a la esfera pública decidieron tomar caminos diferentes.

Durante estos años, ha habido nombres con los que le ha relacionado a la presentadora, pero lo cierto es que han sido muy pocas las ocasiones en las que ha hablado abiertamente sobre su corazón. Hoy, lo ha hecho ante los medios.

Anne nos ha asegurado que está abierta al amor porque "eso no se sabe nunca, eso cuando llega, llega y bien será. O sea, la última que he tenido con Pablo llegó así por casualidad y fue un, como dice Einstein, un gran resultado, pero eso nunca se sabe, que se estará bien".

La presentadora nos desvelaba que cuando estás enamorada las ganas no faltan: "Es que la pereza se quita cuando tienes una motivación, que estábamos hablando hoy, o sea, que bueno, ya veremos. No te sé decir nada, porque no sé, no sé. No soy dueña de esa parte todavía, porque no tengo la bola".

Eso sí, nos ha aclarado que "yo estoy bien y tengo un montón de gente que me rodea, con la que me llevo muy bien. Y si tiene que llegar alguien con quien compartir mi vida y hacer equipo, pues genial. Y si no, pues también bien, porque estamos bien todos".

La vasca nos ha reconocido que su relación con Pablo Heras-Casado es muy buena por el bien de su hijo en común y no dudaba en invitar "a todo el mundo que en la medida que pueda, pues intente vivir con amor y armonía. Sé que estas palabras pueden decir, para ti es fácil, no es fácil, hay que saber llevarlo. Y creo que cuando tienes un hijo, parte del compromiso es que ese hijo es para siempre".

Por último, Anne ha querido desmentir los rumores de mala relación con Jordi González, comentando que "lo poco que hemos estado juntos creo que se ha visto. Y a veces hay que también estar por encima de las personas que publican cosas que no saben. No te conocen. Pero estamos acostumbrados. O sea que no pasa nada. Y bien, por ahora bien y estamos ahí empezando todavía".