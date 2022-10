Anna Igartiburu habla sobre la relación sentimental de Susanna Griso e Íñigo Afán de Rivera

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unas semanas el nombre de Susanna Griso volver a sonar con más fuerza que nunca. La revista ¡HOLA! publicaba en portada a la presentadora con su nueva ilusión: Íñigo Afán de Rivera. En las imágenes podíamos verles a los dos en actitud cariñosa, disfrutando del tiempo libre y exprimiendo al máximo ese amor que ha llegado de sorpresa, tras la ruptura de la comunicadora con Joaquín Güell.

Hemos podido hablar con Anne Igartiburu sobre la relación sentimental de la presentadora con Íñigo, con quien se le relacionó sentimentalmente en el pasado y nos ha confesado cómo les ve: "parece que están muy contentos, a ver, a ver, me alegro un montón, poco te puedo contar, tú sabes que yo no opino de los demás, pero ella es un pibonaco, cañonazo de mujer, súper capaz, inteligentísima y no te puedo decir nada más" además, cuando le preguntan por sus ex subraya "todo el mundo nos tenemos que llevar bien".

También habla del regreso de su compañera Ana Rosa Quintana a televisión: "es la profesional que dignifica esta profesión, y se ha demostrado que los compañeros de la cadena que sea la queremos, la cuidamos, es una señora, es ella, no necesita más presentación y no ahora por que haya pasado una etapa delicada de salud, es porque es una de las más grandes".

Asimismo, devela que hasta noviembre no sabrá si vuelve a presentar las campanadas de fin de año y si lo hará junto a Ana Obregón: "para mí es un regalo estar al lado de Ana, para mí siempre ha sido un referente.. No sé si está como se ve, supongo que por dentro no sé si será así".