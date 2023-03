Anna Padilla nos habla de su debut como actriz

MADRID, 18 (CHANCE)

Anna Ferrer Padilla se ha estrenado en el Festival de cine de Málaga después de protagonizar un cameo en 'El hotel de los líos' y lo ha hecho con un vestido de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal, con una sonrisa de oreja a oreja y pregonando a los cuatro vientos su amor por Mario Cristóbal.

La influencer, que está al frente de 'No ni ná', no solo se ha ganado a pulso un hueco en las redes sociales, sino que sigue luchando día a día para superarse a sí misma. Y lo cierto es que lo está consiguiendo. Con el apoyo incondicional de su madre, la joven ahora ha debutado como actriz y, quién sabe, quizás sea este el primer proyecto de muchos.

Anna nos ha asegurado que "sentirte cómoda, en paz y muy cuidada. Es importante" cuando le hemos preguntado por su relación con Mario, a quien le dedicó un romántico mensaje a su pareja en redes sociales y así es cómo reaccionó él: "soy muy intensa, no lo puedo evitar. Pero sí, estoy muy bien, la verdad. Además, le pilló de sorpresa. Ni le mencioné ni nada dije 'si lo lee, bien y si no'".

Tras su relación sentimental con Iván Martín, Anna nos confiesa que "la vida yo creo que da muchas vueltas" y nos aseguraba que "ay que dejarse conocer y dejarse descubrir lo que te tiene preparado la vida".

En cuanto a su faceta como actriz, Anna se deshace en halagos hablando del elenco de su madre: "tienen una trayectoria y todos son muy buenos en general, incluida mi madre" y nos ha confesado que compartir escena con su madre le ha dado mucha tranquilidad y confianza: "trabajar con ella me hace sentirme más cómoda".

No cabe duda de que Paz Padilla le ha dado los mejores consejos: "yo le he preguntado, he escuchado todos sus consejos. De hecho, ella es la que me ha animado. Yo la escucho siempre, en general". Ahora, Anna disfruta del momento y califica este primer paso como actriz como una toma de contacto: "no lo sé. Creo que para hacer algo más serio requiere mucha formación y no sé si estoy en ese punto. Ha sido una toma de contacto que ha sido muy guay".