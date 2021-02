Anna Simón, embajadora y fan incondicional del nuevo lanzamiento de Nocilla, "Nocilla cookies"

MADRID, 25 (CHANCE)

Nocilla acaba de lanzar un producto muy especial que hará las delicias de los incondicionales de la famosa crema de chocolate, las "Nocilla Cookies". Unas galletas crujientes con pepitas, rellenas de crema de Nocilla sin aceite de palma, una receta inspirada en las miles de creaciones que los fans preparan en sus casas porque... ¿Quién no ha merendado galletas untadas con la crema de chocolate con la que hemos crecido varias generaciones?

Anna Simón, uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, se ha convertido en embajadora de este lanzamiento tan especial y, después de probar las "Nocilla cookies" no duda en declararse fan incondicional de su delicioso y sorprendente sabor. "Son las cookies que más se han elaborado en los hogares de miles de familias. Yo misma me las hacía en casa untando Nocilla y ahora ya no va a hacer falta, porque estas ¡están buenísimas!" confiesa sonriente.

- CHANCE: ¿Qué te parecen las nuevas "Nocilla cookies"?

- ANNA: Espectaculares, porque las Nocilla cookies no es una galleta de chocolate. Yo he comido galletas de chocolate y no son lo mismo porque a veces lo que hacen es que el chocolate de dentro se queda duro o seco, y la Nocilla cookies no. Por fuera es súper crujiente cuando muerdes, pero luego por dentro la nocilla sigue guardando su textura que es cremosidad pura y dura.

- CH: ¿Qué es lo que las hace diferentes?

- ANNA: Yo creo que han conseguido mantener el sabor original de la Nocilla, que es lo que todos los consumidores de Nocilla queríamos, y por otro lado conseguir que la galleta quedase crujiente. Ni dura, ni blanda y las pepitas son espectacular, la verdad.

- CH: ¿Eres de la que unta las galletas en la Nocilla o cuál es tu truco?

- ANNA: Yo unto la Nocilla en todos lados. Suena raro, pero cuando la Nocilla está buena la pongas donde la pongas. Bocadillos, tostadas, galletas, crepes... Un crepe de nocilla es una maravilla, un cruasán calentito. ¡Estoy salivando! Pero lo de las galletas es de toda la vida".

- CH: Comentabas que nocilla te ha acompañado durante toda la vida. ¿Tienes algún recuerdo o alguna situación con la que relacionas sí o sí la Nocilla? Fiestas de cumpleaños...

- ANNA: Fiestas de cumpleaños, celebraciones familiares, pero sobre todo me viene el recuerdo de volver de la piscina en verano. Eso que vuelves de la piscina con el calor y llegar a casa y tenía eso, mi platito preparado de galletas con nocilla. Son recuerdos muy bonitos, la verdad.

- CH: A finales de octubre dejaste Zapeando después de muchos años trabajando en el programa. ¿Fue una decisión difícil?

- ANNA: Sí, fue una decisión difícil porque es lo que tú dices llevaba casi 6 años. Lo que pasa es que también hay un momento en la vida en la que priman más otras cosas. También quería probar a hacer cosas nuevas y ha sido una salida de buen rollo y yo quiero mucho a mis compañeros que siguen ahí. Cristina Pedroche es mi amiga, la adoro. Hablo con ella muy a menudo. Miki Nadal también. Luego el equipo de detrás de cámara, peluquería, maquillaje, vestuario... Son compañeros que quieres porque son muchos años de relación.

- CH: ¿Ahora qué proyectos tienes?

- ANNA: Ahora estoy con un programa que se va a emitir en TV3. Tiene un planteamiento muy chulo, cuando me lo contaron no lo dudé porque trata de personas mayores que viven solas y que necesitan compañía y por otro lado gente muy joven que vive con sus padres, que quiere salir de casa, pero no tiene recursos económicos para poder hacerlo. Entonces unimos esas dos partes. Tienen una semana de convivencia y al final de la semana deciden si quieren seguir con esa convivencia o si no se soportan y se tiran los platos a la cabeza.