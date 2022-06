Anne Igartiburu aclara su 'negativa' a presentar las Campanadas con Bertín Osborne

MADRID, 15 (CHANCE)

Anne Igartiburu visitaba hace unos días el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, 'El Show de Bertín' y, para sorpresa de todos, confesaba entre risas el motivo por el que no daría las Campanadas con el artista, que no es otro que su 'manía' a trabajar sin guión, como ya contó en su día Ana Obregón.

"Presentar las uvas contigo sería una catástrofe amigo, porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos' y Bertín decía: 'Muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'". Porque... No hay guion", ha revelado Anne sin poder contener la risa y admirando, sorprendida, de que al presentador "le salga todo bien".

Unas declaraciones que han dado muchísimo que hablar y que ahora la comunicadora puntualiza, asegurando con una sonrisa que daría "encantada" las uvas con Bertín. "Simplemente hicimos la broma de que no se aprende los guiones nunca y es muy gracioso" ha señalado, puntualizando que aunque despediría el año con el artista, si le dan a elegir prefiere una mujer: "Las quería dar con Rafaella Carrá, que no ha podido ser, pero las he dado con Ana Obregón y las repetiría".

Pero antes de que llegue Nochevieja y descubramos quién estará a su lado dando las Campanadas en TVE, un verano por delante en el que Anne nos cuenta que aprovechará para "trabajar todo lo que pueda no vaya a ser" y, si puede compaginarlo, se escapará al pueblo con sus hijos.

¿Algún proyecto además de 'Corazón' en La 1? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta que, adelantamos, tiene que ver con su faceta de actriz!

.