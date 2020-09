Anne Igartiburu acude a la Fashion Week y asegura haber sido emocionante

MADRID, 13 (CHANCE)

Uno de los rostros más conocidos de televisión no ha querido perderse el desfile de Pilar Dabat, hablamos de Anne Igartiburu, una de las presentadoras más longevas en televisión, que es gran seguidora de la diseñadora. Con una sonrisa de oreja a oreja Anne nos ha explicado qué le parece la vuelta de los desfiles tras la pandemia del Covid-19: "Ha sido emocionante, sobre todo cuando han empezado a salir".

Como muchos otros, Anne ha hecho mucho uso de redes sociales durante el confinamiento y nos ha querido explicar cómo se siente ahora que es casi una influencer: "Es curioso como la gente me para por la calle no solo para decirme que me, sino también que los acompaño en el camino de la autoayuda, del conocimiento y del desarrollo personal, estoy muy contenta".

Anne Igartiburu nos ha confesado que por ahora todo está bien: "Pues bien, por ahora muy bien. Muy pendiente de lo que va a pasar en el futuro de cara al trabajo, en la escuela con los niños, pero todo bien" y es que asegura que durante el confinamiento ha aprendido muchas cosas: "Todos hemos aprendido algo, todos hemos sacado lo mejor de nosotros. Yo creo que lo más importante que hemos aprendido es que tenemos que valorar las pequeñas cosas y ser consciente que somos todos parte de un todo".