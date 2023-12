Anne Igartiburu desvela cómo vivirá este año las Campanadas

MADRID, 14 (CHANCE)

Ya en 2023, Anne Igartiburu se despedía de dar las Campanadas en TVE y este año, parece que tampoco será la encargada de la cadena para despedir el 2023. En su lugar, veremos a Ramón García, Ana Mena y Jennifer Hermoso. Hemos hablado con la presentadora sobre ello y le ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros para que vivan ese momento con ilusión.

"Fantástico, me parece un trío estupendo, Muy bien" nos confesaba Anne, asegurando que le parece una elección muy acertada y, además, ponía en valor que la futbolista vaya a ser uno de los rostros que esté en pantalla: "Creo que hoy he oído además que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo, imagínate. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema".

En cuanto a cuál es el truco para estar en televisión tantos años, Anne lo tiene muy claro y nos confesaba que es "el equipo" y, añadía que aunque "tengo fama de ir muy a mi aire", pero realmente ve este trabajo como "un medio, no es el fin, cuando estás con el equipo y sabes que esto se puede acabar en cualquier momento, lo disfrutas muchísimo, sale bien".

Después de tantos años dando las Campanadas, Anne nos desvelaba que nunca hubo rivalidad con las demás cadenas: "Yo admiro muchísimo a mis compañeros sean hombres, mujeres, hagan lo que hagan, ponerte delante de una cámara y defender un programa, cualquier tipo de trabajo, para mí es loable. No tengo ningún problema".

Este ahora que no estará en pantalla ese día tan especial, lo vivirá desde la distancia con la misma ilusión: "Las veré desde casa como hacía cuando era pequeña" ya que "cuando las daba yo iba a ver a cristina, nos saludamos todos los presentadores entre nosotros y luego tú defiendes lo tuyo, sí".

Por último, hacía balance de este año y nos comentaba que está "bien, yo siempre estoy bien, soy súper agradecida" porque "no tengo queja de nada normalmente, tenemos salud, la familia está bien, tengo trabajo, amigos y tengo tiempo para mí así que bien".