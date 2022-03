Anne Igartiburu desvela qué prenda no se pondría nunca

MADRID, 11 (CHANCE)

Anne Igartiburu está que no para, la vemos por las mañanas en TVE, pero ahora también en Telemadrid los jueves por la noche con el programa '10 momentos', un espacio donde entrevista a rostros conocidos de nuestro país como han sido Bertín Osborne, Francisco Rivera o María Teresa Campos... pero siempre saca tiempo para ella, como este viernes.

La presentadora se ha dejado ver en la Madrid Fashion Week y allí, hablando de moda, nos ha confesado que: "No soy atrevida, soy sencilla, no soy una persona de ponerme ropas", por eso siempre apuesta por la comodidad. Si le preguntamos qué prenda no se pondría nunca, lo tiene claro: "Esos pantalones de ciclista no me los pondría nunca" ya que "El atuendo es una forma de comunicarte" y a ella no le gustan.

Anne está viviendo un momento personal y profesional muy bonito, no ha parado de hacer cosas y ha retomado, desde hace ya unos meses, el programa de TVE 'Corazón', con el que entretiene a todos sus espectadores. Un espacio que se aplazó durante la pandemia y del que "Me hice a la idea de que no volvería, en la pandemia no era cuestión de hablar de crónica social y ahora estamos recuperando poco a poco".

A pesar de su divorcio con Pablo Heras-Casado, la presentadora tiene una muy buena relación con él y nos ha hablado de cuál es la clave: "Cada pareja es un mundo... pero bueno, es un respeto y una admiración mutua que no desaparece de la noche a la mañana. Yo estoy más a gusto cuando hacemos las cosas así y más cuando hay un peque de por medio, motivos me sobran".

Recordemos que para Anne uno de sus pilares fundamentales de su vida son sus hijos y eso está por encima de todo: "Cuando tienes un hijo con alguien es para comprometerle con alguien para siempre y es una familia, qué te voy a decir, soy madre soltera de dos y biológica con una persona a la que quiero y respeto muchísimo", pero deja claro que "No se hace solo por el niño, se hace porque es lo que hay que hacer, si no te sale, cúrratelo para que te salga".