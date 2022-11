Anne Igartiburu presenta su nuevo libro 'La vida empieza cada día'

MADRID, 26 (CHANCE)

Este viernes, Anne Igartiburu presentaba su último libro, 'La vida empieza cada día' y nos desvelaba que se trata de un trabajo de "recetas para vivir cada día, aprendizajes que he hecho con todas las entrevistas que he hecho en el ámbito del bienestar emocional".

La presentadora de televisión nos ha confesado que "ha tenido su recorrido, pero ha merecido la pena" y es que, sin duda, ha sido una experiencia que "ha estado bien", en la que ha plasmado "un poco todo lo que he ido aprendiendo poco a poco, de diferentes charlas, lecturas, diferentes disciplinas".

Anne no sabe todavía si dará las campanadas este año: "pues no lo sé, yo me imagino que nos lo dirán a finales de noviembre y si cuentan conmigo, feliz y encantada, pero llego casi veinte años ya eh, si me llaman feliz y agradecida, son muchos años y si hay alguien más, yo lo veré desde casa", pero estará encantada con la decisión que sea: "lo que sea estará bien, ya veremos, no te puedo decir nada porque no lo sé".

La presentadora de televisión nos desvela cuáles son sus planes para esta Navidad: "nos iremos a casa como siempre, todo bien" y también nos cuenta cuál es su deseo para el año que viene: "que estemos todos bien, el hecho de que este libro esté gustando tanto es porque hace falta que estemos bien, cuidarnos mucho y queremos mucho, que parece algo muy obvio, pero hace falta".