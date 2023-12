Año y medio de cárcel por traficar con droga en pleno confinamiento del covid

ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)

La sección undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede desplazada en Elche, ha condenado a un hombre a un año y seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido por agentes de la Guardia Civil de paisano mientras realizaba un pase de droga en pleno confinamiento por covid en la localidad de Orihuela.

De acuerdo con el relato de hechos probados, el 18 de marzo de 2020, en pleno confinamiento por covid, sobre las 23.00 horas, el acusado fue detenido por tres agentes de la Guardia Civil de Torrevieja en su domicilio.

Previamente, los uniformados habían observado desde el vehículo policial, a una distancia de 10 o 15 metros, cómo el acusado había salido de su vivienda, se entrevistaba con el conductor de un vehículo y le hacía entrega desde la ventanilla del copiloto de un envoltorio con 0,45 gramos de sustancia estupefaciente, que resultó ser cocaína.

Tras realizar el pase de droga, el acusado volvió a su vivienda, donde fue arrestado por los agentes. Por su parte, el conductor fue identificado y el envoltorio de cocaína incautado.

Al inicio del juicio oral, la defensa del acusado expuso que no se había respetado la cadena de custodia de la droga incautada. No obstante, la Sala rechaza estas alegaciones puesto que se trata de "un simple error material de pesaje, que no ante distintos tipos de sustancias, sin incidencia alguna en la calificación jurídica".

Otra de las cuestiones que planteó la defensa fue la relativa a la forma de acceder los agentes a la vivienda del acusado para proceder a su detención, mediante el saltado de un muro de unos dos metros de altura. La sentencia indica que "no se ha producido vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio". "Se vieron obligados a saltar dicho muro con la finalidad de proceder a la detención del acusado por la comisión 'in fraganti' de un presunto delito contra la salud pública", indica.