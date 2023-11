Anta AM ficha en Trea AM a seis profesionales para completar los equipos de gestión, comercial y marketing

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Anta Asset Management (Anta AM), la nueva gestora de fondos de inversión de Corporación Financiera Azuaga, ha anunciado la incorporación de seis nuevos profesionales, procedentes de Trea AM, con los que completa los equipos de gestión, comercial y marketing para impulsar el desarrollo de la firma.

Por un lado, se incorporan al equipo de gestión Pedro Pérez Riu como director de Renta Fija y Análisis Macro, y Víctor Morales y Francisco Javier Gil como gestores de fondos de renta fija y renta variable.

Pérez Riu ha sido durante más de 20 años 'trader' de renta fija para entidades como Barclays, Santander o MUFJ, en Londres y Nueva York. Antes de su incorporación a Anta AM, era responsable de la Renta Fija Emergente de Trea AM, mientras que Víctor Morales es analista y gestor de fondos de renta fija y Variable. Inició su carrera en el área de producción y explotación de mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME), desde donde pasó a Trea AM, antes de incorporarse a Anta AM.

Por su parte, Francisco Javier Gil comenzó su carrera en banca de inversión en Banco de Santander. Posteriormente se unió a Trea AM como analista de renta variable y cogestor de fondos, puesto desde el que llega a Anta AM.

Por otro lado, la gestora ha reforzado también su equipo comercial con la incorporación de Patricia López, que ocupará el cargo de directora de Desarrollo de Negocio. Con una "amplia" trayectoria en el sector, ha sido responsable de ventas de Trea AM durante cinco años, y con anterioridad trabajó en la gestora internacional Schroders AM.

Además, se unen al proyecto Alberto Muñoz y Carlos Alosete, también desde Trea AM. Muñoz, con experiencia en comunicación, marca y desarrollo de negocio en compañías como Deloitte y KPMG, se une como director de Marketing y Comunicación. Alosete, que ha trabajado como analista de fondos de inversión y que formó parte del equipo de desarrollo de negocio de Finect, será director de Cuentas.

Cabe recordar que Anta AM fue registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado julio por parte de Corporación Financiera Azuaga, y que a principios de noviembre anunció las incorporaciones de Jacobo Anes como consejero delegado y de Federico Battaner como director de inversiones.