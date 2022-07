Antitaurinos protestarán el domingo en Palma de Mallorca contra las corridas de toros

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

Activistas de AnimaNaturalis y CAS International protestarán, el próximo domingo a las 11.00 en la plaza de Cort de Palma, para exigir el cese de las corridas de toros y las tradiciones crueles con animales.

Según han informado en una nota de prensa, el regreso de la tauromaquia a Palma "puede cumplir con todas las exigencias legales, pero atenta contra la voluntad popular". Así, han recordado que en el 2017 se prohibió la muerte y sufrimiento del toro en estos espectáculos, pero el Tribunal Constitucional anuló el reglamento balear.

La coordinadora de AnimaNaturalis en Baleares, Arantzazu Laguna, ha declarado que "las corridas de toros no representan a la sociedad balear, que cada vez las rechazan con más fuerzas". Además, ha considerado que las argumentaciones del Tribunal Constitucional para anular la ley balear no representa la voluntad de la sociedad balear, "que desea estar entre las regiones más modernas de Europa y no una de las de mayor decadencia".

"Nos negamos a aceptar que una ley nos obligue a ser la burla y vergüenza de las culturas avanzadas, que miran la tortura de animales como recreación de una práctica que debió olvidarse siglos atrás", ha concluido.