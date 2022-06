Antón Costas avisa de que el sistema económico no será sostenible sin responsabilidad social

VIGO, 17 (EUROPA PRESS)

El economista, catedrático y presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, Antón Costas, ha advertido este viernes de que el actual sistema económico de mercado, capitalista, "no es sostenible" si las empresas no asumen su parte de responsabilidad y compromiso social, para dar respuesta a los "retos" a los que se tienen que enfrentar la propia sociedad.

Así lo ha manifestado durante una conferencia pronunciada en Vigo, con motivo del acto de entrega de los premios Empresas con Corazón que ha organizado Cáritas Diocesana.

Costas ha aludido al actual escenario socioeconómico, con una guerra en Ucrania, todavía con las consecuencias de la crisis sanitaria, la inflación disparada y otros problemas. Al respecto, ha recordado que "si la historia no se repite, desde luego sí que rima", y lo que está ocurriendo ahora "rima con lo que pasó en los años veinte del siglo pasado".

En aquel momento, la respuesta a la crisis dio lugar a un "movimiento de péndulo", de manera que se pasó de las democracias liberales y sociedades abiertas a "populismos y nazismos", y todo ello "por el malestar de los ciudadanos, la crisis económica, el desempleo y el odio".

En la actualidad, ha subrayado, no solo las administraciones públicas sino también el tejido empresarial, debe dar respuesta a los retos y a los problemas para que ese péndulo no vuelva a moverse hacia el populismo, sino que haya un "reequilibrio" en el que no se queden en la cuneta las clases más vulnerables. "Tiene que haber empresas 'con corazón', porque si no, los proyectos empresariales no serán sostenibles a largo plazo (...) ni tampoco el sistema económico actual", ha sentenciado.

Según Antón Costas, "el capitalismo se legitima si cumple la promesa de ofrecer oportunidades a todos", si no lo hace, "tarde o temprano surgirá el efecto del péndulo". Al respecto, ha incidido en que "la economía tiene un elemento ético muy potente, pero eso exige compromiso", y las empresas "son actores básicos", "no solo los Gobiernos y el sector público".

EMPRESAS CON CORAZÓN

La intervención de Antón Costas se ha producido en el marco de un acto de reconocimiento organizado por Cáritas Diocesana, que ha hecho entrega este viernes de sus primeros premios a 'Empresas con Corazón'.

Así, la entidad ha entregado premios a Zelnova Zeltia, en la modalidad de Compromiso Social (recogido por la directora técnica, Mónica Mascato); a Clece, distinción por Responsabilidad en la Inserción Laboral (recogida por la responsable de selección de Personal, Flavia González); y a Bimba y Lola, por Fortalecimiento de Proyectos (recogido por la directora de Recursos Humanos, Belén Montenegro).

En el acto también ha intervenido el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, que ha elogiado el papel de Cáritas en la sociedad gallega, así como el "rigor y la honradez" con la que trabaja esa organización.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, ha subrayado que la Responsabilidad Social Empresarial "ya está instalada" en el tejido empresarial de la provincia, "y no solo en las grandes corporaciones, sino también en las pymes".